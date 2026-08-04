Nam diễn viên 21 tuổi qua đời chưa rõ nguyên nhân khiến showbiz bàng hoàng

Trang MIndia đưa tin việc diễn viên 21 tuổi Jorjay Phumhirun Boonpa ra đi đột ngột khiến gia đình và người hâm mộ sốc nặng.

Jorjay Phumhirun Boonpa được biết tới rộng rãi sau khi tham gia show Boys Vibe The Project. Hiện nguyên nhân cái chết của anh vẫn chưa được tiết lộ.

Diễn viên Jorjay Phumhirun Boonpa.

Theo BollywoodShaadis, tin nam diễn viên qua đời khiến người hâm mộ sốc nặng và đặt ra nghi vấn về tính xác thực của thông tin. Tuy nhiên ngay sau đó ê-kíp sản xuất chương trình Boys Vibe The Project đã xác nhận thông tin trên là đúng.

Các fan đã bày tỏ sự đau buồn trước mất mát này cũng như lo ngại vì áp lực dồn lên những nghệ sĩ trẻ sớm thành công phải đối mặt trong làng giải trí.

Jorjay sinh ngày 15/10/2005, từng gây chú ý khi lọt top 10 cuộc thi tìm kiếm diễn viên trẻ Boys Vibe The Project. Anh ghi dấu ấn nhờ nụ cười rạng rỡ, ngoại hình sáng cùng lối diễn xuất tự nhiên. Nam diễn viên cũng từng góp mặt trong dự án Love Sick The Series 2024.

Truyền thông đưa tin lễ tang nam diễn viên sẽ kéo dài đến hết ngày 5/8 tại Klang Kret, Thái Lan.