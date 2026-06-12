Những sắc màu rực rỡ ở lễ khai mạc World Cup 2026

Buổi khai mạc đầu tiên của World Cup 2026 được tổ chức tại sân bóng huyền thoại Azteca (Mexico City). Nơi đây từng chứng kiến màn trình diễn đi vào lịch sử của Diego Maradona trước tuyển Anh ở World Cup 1986, khi "Cậu bé vàng" lập cú đúp bằng khoảnh khắc "bàn tay của Chúa" và pha solo kinh điển từ giữa sân. Đến nay, sân Azteca nhận vinh dự có lần thứ 3 tổ chức trận khai màn World Cup.

Gần 80.000 cổ động viên đổ đến sân Azteca để theo dõi lễ khai mạc. Chính phủ Mexico triển khai lực lượng an ninh hàng người, bao bọc quanh sân để đảm bảo trật tự.

Sức chứa 80.000 chỗ ngồi của sân Azteca quá ít để đáp ứng nhu cầu của cổ động viên Mexico. Nhiều người tụ tập quanh sân để cùng tận hưởng không khí lễ hội của World Cup.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có mặt ở hàng ghế VIP. Ngồi cạnh ông Infantino là Phó Chủ tịch FIFA kiêm Chủ tịch CONCACAF Victor Montagliani và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Mexico Mikel Arriola.

Chiếc cúp vàng World Cup 2026 khổng lồ, đặt ở trung tâm sân khấu là điểm nhấn trong các tiết mục nghệ thuật ở lễ khai mạc.

Sân khấu đầy ý nghĩa của giọng ca Opera huyền thoại Andrea Bocelli. Xung quanh ông là quốc kỳ của 48 quốc gia tranh tài ở World Cup 2026.

Chủ nhà Mexico huy động hơn 500 nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia biểu diễn khai mạc. Đạo diễn Marco Balich - bàn tay phù thủy đứng sau nhiều sân khấu đình đám - chọn concept chính là sự hòa quyện giữa di sản văn hóa bản địa Mexico và dòng chảy hiện đại. Đó là sự pha trộn giữa âm nhạc truyền thống, trang phục truyền thống và các điệu nhảy mang đậm bản sắc Mexico.

"Nữ hoàng nhạc Latin" Shakira bước ra sân khấu khai mạc trong tiết mục được khán giả toàn cầu mong chờ nhất. Tại World Cup 2026, Shakira hát ca khúc chủ đề Dai Dai. Những cú lắc hông của Shakira ở khai mạc World Cup 2026 tạo nên cơn sốt mạng, vốn là điều thường thấy trong những sân khấu của cô.

J Balvin là nghệ sĩ đình đám tiếp theo khuấy động sân khấu World Cup 2026.

World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh bằng chiến thắng 2-0 của Mexico trước Nam Phi. Đây là giải đấu lịch sử của World Cup, lần đầu tiên quy tụ 48 đội, tổ chức trải dài ở 3 quốc gia và chọn đến 16 sân bóng để đăng cai.