Diễn viên Quỳnh Nga: ‘Chưa muốn sinh con ở tuổi 38’

Quỳnh Nga trẻ trung ở tuổi 38. Ảnh: Dương Triều.

Đồng cảm từ đổ vỡ hôn nhân

Sau khi công khai chuyện tình cảm với NSƯT Việt Anh, Quỳnh Nga nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ. Với cô, đây là thời điểm phù hợp để bước ra ánh sáng sau nhiều năm giữ im lặng trước những lời đồn đoán.

"Thật ra chuyện tình cảm là câu chuyện cá nhân và từ trước đến giờ tôi cũng không muốn đưa lên trên các phương tiện truyền thông quá nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng khi mình tìm được một người để yêu thương và đã xác định đó là quan hệ nghiêm túc thì không có lý do gì phải giấu giếm", Quỳnh Nga nói.

Theo nữ diễn viên, điểm chung lớn nhất giữa cô và Việt Anh là cả hai đều từng trải qua những đổ vỡ trong hôn nhân. Chính những trải nghiệm ấy giúp họ đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn.

"Tôi và anh Việt Anh từng cùng trải qua đổ vỡ, cùng là diễn viên nên chúng tôi có nhiều điểm chung để tâm sự, trò chuyện. Việc có nhiều cơ hội làm việc chung và cùng tham dự nhiều sự kiện khiến chúng tôi có thêm nhiều cơ hội hiểu nhau", cô chia sẻ.

Không lâu sau khi công khai chuyện tình cảm, Quỳnh Nga và Việt Anh tiếp tục gây chú ý khi tiết lộ việc cùng mua một căn nhà để xây dựng tổ ấm. Theo nữ diễn viên, quyết định này đến khá tự nhiên sau một thời gian tìm hiểu.

"Thật ra nếu tính về độ tuổi thì tôi và anh Việt Anh đều không còn trẻ, chúng tôi đã đủ trưởng thành để có thể tự quyết định những việc lớn. Sau khoảng thời gian nói chuyện với nhau thì chúng tôi có ý tưởng tìm mua một ngôi nhà để cùng ở. Lúc đầu cũng không nghĩ nhiều, chỉ đi xem vài căn nhà xem có hợp không. Nhưng cũng là cái duyên, khi đến xem ngôi nhà này thì thấy ưng và chốt luôn", Quỳnh Nga kể.

Quỳnh Nga không phủ nhận việc công khai tình cảm khiến cả hai phải đối diện với những bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời chúc phúc vẫn có không ít ý kiến hoài nghi, thậm chí mỉa mai về chuyện tình của hai nghệ sĩ từng trải qua hôn nhân đổ vỡ.

Quỳnh Nga cho biết cô vẫn đọc những bình luận đó, nhưng không còn để chúng ảnh hưởng quá nhiều đến cảm xúc. "Nghệ sĩ cũng là những con người bình thường, cũng khát khao có một mái ấm hạnh phúc và không ai bước vào một cuộc hôn nhân với mong muốn sẽ chia tay", cô nói.

Từng nghĩ tới sinh con bằng IVF nhưng sợ con không có bố

Quỳnh Nga nói cô và diễn viên Việt Anh chưa tính tới chuyện kết hôn, có con. Ảnh: Dương Triều.

Khi được hỏi về kế hoạch kết hôn với NSƯT Việt Anh, Quỳnh Nga thẳng thắn cho biết cả hai đều không đặt nặng chuyện cưới xin. "Chúng tôi đều từng đổ vỡ rồi nên ở thời điểm này việc cưới hỏi không còn quan trọng. Nếu chúng tôi quyết định không kết hôn thì tôi cũng thấy không sao cả", cô chia sẻ.

Nói về chuyện sinh con ở tuổi 38, nữ diễn viên cho biết bản thân luôn để mọi thứ diễn ra tự nhiên. "Tôi thuộc tuýp người hơi mải chơi, nên muốn để mọi thứ tự nhiên. Biết đâu, sau khi xây sửa xong nhà, chúng tôi lại có con", Quỳnh Nga nói.

Quỳnh Nga thừa nhận từng nghĩ đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Tuy nhiên, điều khiến cô trăn trở nhất không phải dư luận mà là tương lai của một đứa trẻ nếu lớn lên thiếu cha.

"Thú thật, tôi đã có nghĩ đến việc đó và tôi cho rằng đó là việc khá văn minh, tôi không sợ bị đánh giá. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu mình có con mà em bé không có bố thì sẽ tội nghiệp, khi đi học sẽ bị tổn thương", cô nói.

Trong cuộc sống hiện tại, Quỳnh Nga dần xây dựng mối quan hệ gần gũi với con trai của diễn viên Việt Anh. "Bé Đậu khá ngoan và tôi nghĩ bé cũng sẽ cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho bé. Bố mẹ tôi cũng đã gặp bé rồi và cả hai đều rất yêu quý Đậu. Thật ra, bố mẹ tôi đã đến tuổi mong có cháu rồi nhưng chưa nói ra thôi", Quỳnh Nga chia sẻ.

Theo Quỳnh Nga, cô và Việt Anh đều độc lập về tài chính nên không có sự phân chia rạch ròi trong chi tiêu. "Chúng tôi chưa bao giờ tính toán rõ ràng là tôi sẽ chi khoản này, anh Việt Anh sẽ chi khoản kia. Ví dụ khi mua nhà, ai đang có bao nhiêu tiền thì góp bấy nhiêu chứ không chia ra là mỗi người sẽ góp một nửa", nữ diễn viên cho biết.

Thu mình lại sau mỗi lần bị gạch đá

Ở thời điểm hiện tại, Quỳnh Nga cho biết cô tập trung xây dựng mối quan hệ với diễn viên Việt Anh, cũng như hoàn thiện nội thất cho ngôi nhà mới. Quỳnh Nga nói chưa có kế hoạch trở lại màn ảnh sau khi hứng nhiều gạch đá với vai Nhã trong Về nhà đi con. Cô thừa nhận gần như mất hết động lực với nghệ thuật sau vai diễn này.

Nhân vật tiểu tam do Quỳnh Nga đảm nhận tạo hiệu ứng nhưng đi cùng với đó là những phản ứng dữ dội từ khán giả. Không ít người mang sự ghét bỏ dành cho nhân vật sang ngoài đời, khiến cô trở thành mục tiêu của những lời công kích trên mạng xã hội.

Quỳnh Nga chưa có dự định trở lại nghệ thuật sau vai Nhã trong Về nhà đi con. Ảnh: Dương Triều.

"Sau khi phim phát sóng, trang cá nhân của tôi bị mọi người tràn vào chửi bới. Thậm chí nhiều người tràn vào cả trang cá nhân của người thân của tôi để chửi. Thời điểm đó, tôi trốn trong nhà cả tuần. Tôi không hiểu sao mọi người không phân được giữa phim và đời thực", Quỳnh Nga chia sẻ.

Những áp lực ấy khiến cô dần thu mình và không còn hào hứng với các lời mời đóng phim. Dù tiếp tục nhận được nhiều vai diễn sau thành công của Về nhà đi con, Quỳnh Nga đều từ chối nếu đó vẫn là dạng nhân vật tiểu tam.

"Tôi thấy sợ nếu mình nhận tiếp một dạng vai giống nhân vật Nhã thì cơn thịnh nộ của dư luận sẽ là cấp số nhân. Tôi cũng không muốn bị đóng khung với những nhân vật tiểu tam. Nếu tôi đóng những dạng vai này quá nhiều sẽ rất khó để chuyển sang những nhân vật khác", cô nói.

Nhìn lại chặng đường gần 20 năm làm nghề, Quỳnh Nga nói cô hài lòng với hiện tại. Theo cô, mọi chuyện trong cuộc sống, từ sự nghiệp đến tình cảm, đều cần đúng thời điểm.

"Thật ra từ xưa đến giờ tôi không phải là người bon chen. Tôi không nghĩ rằng sự nghiệp của mình trắc trở, chỉ là điều gì đến sẽ đến. Dù là chuyện công việc hay tình cảm cũng vậy, phải đúng thời điểm", cô chia sẻ.