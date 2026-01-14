Á hậu Phương Nhi sắp cưới con trai tỷ phú

Theo nguồn tin của Ngôi Sao, tiệc cưới diễn ra trong hai ngày 22 và 23/1, có sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết. Trước hôm lễ chính, khách mời sẽ đến Nha Trang và tham gia các hoạt động vui chơi thuộc khuôn khổ sự kiện. Ngày trọng đại của cặp uyên ương dự kiến diễn ra riêng tư với công tác an ninh nghiêm ngặt.

Phạm Nhật Minh Hoàng - Phương Nhi trong lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa ngày 15/1/2025.

Từ sau lễ ăn hỏi tháng 1/2025, Phương Nhi dừng tham gia hoạt động showbiz. Cô thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhà chồng tại các sự kiện của tập đoàn gia đình. Nàng dâu hào môn và ông xã từng gây chú ý khi tới xem concert All-Rounder của SOOBIN tại Hà Nội tháng 6/2025 và Ubermensch World Tour ở Hà Nội của ngôi sao Hàn Quốc G-Dragon tháng 11 cùng năm.

Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo ba vòng 80-57-88 cm. Cô học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội. Người đẹp có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ "Người có làn da đẹp nhất" và giành ngôi á hậu 2. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc.

Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tham gia quản lý một số hoạt động kinh doanh của gia đình. Anh từng đảm nhận vị trí giám đốc marketing toàn cầu của VinFast. Chồng Phương Nhi còn là một trong các cổ đông lớn của VinVentures - quỹ đầu tư công nghệ được tài trợ bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup - với 5% cổ phần. Quỹ này đang quản lý tổng tài sản có quy mô 150 triệu USD. Ngoài ra, Minh Hoàng hiện giữ chức tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty mua bán, cho thuê xe điện FGF do ông Vượng thành lập tháng 7/2024 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó riêng chủ tịch Vingroup góp 180 tỷ đồng. Theo công bố từ FGF, sau 4 tháng thành lập, công ty trở thành đơn vị cho thuê xe số một tại Việt Nam với hơn 3.238 xe đang lăn bánh trên cả nước.