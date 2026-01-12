Cuộc sống á hậu Phương Nhi trong một năm làm 'dâu tỷ phú'

Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng làm lễ ăn hỏi tại quê nhà của cô dâu - Thanh Hóa - hôm 15/1/2025. Từ đó đến nay, á hậu đóng các tài khoản mạng xã hội, không xuất hiện trong hoạt động giải trí, sống kín tiếng.

Một tháng sau lễ ăn hỏi, cô được bắt gặp cùng ông xã Minh Hoàng du lịch Nhật Bản sau Tết Nguyên đán. Khoảnh khắc á hậu và chồng có mặt tại sân bay quốc tế Narita hay xếp hàng vào tham quan bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số ở Tokyo, được lan truyền trên mạng xã hội Facebook, TikTok.

Phương Nhi và Minh Hoàng tận hưởng cuộc sống với nhiều sở thích chung. Họ từng được bắt gặp khi có mặt tại khu vực SVIP trong concert All-Rounder của SOOBIN tại Hà Nội hồi tháng 6/2025. Sau đó đến tháng 11/2025, uyên ương tiếp tục gây chú ý khi tham gia concert G-Dragon ở Hưng Yên.

Rời showbiz, Phương Nhi bắt đầu tham gia các công việc của nhà chồng. Sau lễ ăn hỏi, cô liên tục cùng ông xã Minh Hoàng tham gia các sự kiện công ty. Cô thường xuất hiện với lối ăn vận đơn giản, tóc xõa, trang điểm nhẹ nhàng. Đầu năm, cô đồng hành với gia đình trong đại hội cổ đông tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu.

Hôm 19/8/2025, Phương Nhi từng xuất hiện cùng gia đình chồng tại lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Mỗi khi xuất hiện, họ luôn có vệ sĩ theo sát, che chắn để né tránh ống kính truyền thông.

Sau đó ít ngày, 'nàng dâu tỷ phú' xuất hiện cùng gia đình chồng tại khai mạc Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, diễn ra ở Đông Anh. Cô mặc áo dài trắng, ngồi phía sau hàng ghế của mẹ chồng - bà Phạm Thu Hương.

Tại lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) tối 5/12/2025, Phương Nhi xuất hiện rạng rỡ. Cô diện áo dài màu hồng ôm dáng, thân trên cách điệu dáng cape theo phong cách quý tộc. Hồi tháng 10, Phương Nhi được công bố là cổ đông tại công ty của nhà chồng tỷ phú, sở hữu 1% vốn tại Vin New Horizon - công ty mới thành lập, quản lý khu đô thị hưu trí cao cấp ở Cần Giờ.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền bức hình được cho là ảnh cưới của Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng. Theo nguồn tin của Ngôi Sao, sau một năm ăn hỏi, cả hai sẽ tổ chức đám cưới trong tháng Một, tại khu resort sang trọng thuộc sở hữu của tập đoàn nhà chú rể.

Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa. Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 80-57-88 cm. Phương Nhi theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế của Đại học Luật Hà Nội. Cô có thể giao tiếp tiếng Anh, Tây Ban Nha. Tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi thắng giải phụ "Người có làn da đẹp nhất" và giành giải Á hậu 2. Năm 2023, cô thi Miss International tại Nhật Bản và vào top 15 chung cuộc. Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh 2000) là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện giữ nhiều vai trò quan trọng trong các công ty thuộc Vingroup.