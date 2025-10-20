Liên Bỉnh Phát thắng giải Kim Chung, phần thưởng dùng cho những việc gì?

Khoảnh khắc Liên Bỉnh Phát vượt qua nhiều tên tuổi thực lực như Tống Vĩ Ân, Phạm Thiếu Huân, Kha Thúc Nguyên và Dương Hựu Ninh, được xướng tên cho danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Golden Bell Awards (Giải Kim Chung) hiện vẫn được khán giả "tua đi tua lại". Bởi lẽ, chiến thắng này không chỉ công nhận tài năng của nam diễn viên mà còn là cột mốc lịch sử, đưa anh trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên, cũng là diễn viên nước ngoài đầu tiên làm nên kỳ tích tại một trong những giải thưởng uy tín nhất châu Á.

Dàn "anh tài" cùng đông đảo nghệ sĩ Việt vỡ òa chúc mừng Liên Bỉnh Phát, Neko Lê thích thú: "Từ nay gọi tôi là bạn của Thị đế nha mọi người".

Trên sân khấu trao giải, Liên Bỉnh Phát khiến fan vừa tự hào vừa không thể nhịn cười với màn phát biểu "tam ngữ" Anh - Trung - Việt khi gửi lời cảm ơn đến khán giả và đại gia đình Bác Sĩ Tha Hương. Nam diễn viên xúc động chia sẻ: "Tôi xem đây là phần thưởng cho cả một hành trình dài của mình và của những người đã đồng hành, tin tưởng tôi trên con đường nghệ thuật. Nhưng hơn tất cả, tôi cảm nhận rõ hơn về trách nhiệm của một người nghệ sĩ Việt Nam khi mang câu chuyện và tinh thần Việt ra thế giới".

Liên Bỉnh Phát còn "gây bão" mạng xã hội, nhận được nhiều sự ủng hộ, lời khen từ khán giả Đài Loan khi cho biết sẽ dành một phần giải thưởng đóng góp vào Quỹ hỗ trợ lao động nhập cư tại Đài Loan. Anh cho biết đây như một lời động viên và chia sẻ đến những người vẫn đang ngày đêm nỗ lực mưu sinh nơi xứ người.

Một phần còn lại của giải thưởng, Liên Bỉnh Phát dùng cho việc mở tiệc ăn mừng, tri ân ê-kíp, diễn viên phim Bác Sĩ Tha Hương. Trên trang cá nhân, Liên Bỉnh Phát vừa cập nhật loạt hình ảnh kỷ niệm trong chuyến xuất ngoại, đồng thời nói lời tạm biệt Đài Loan: "Ăn mừng cùng team The Outlaw Doctor tối qua, ngủ được 45', giờ về lại với cơm đoàn Việt Nam nè".

Liên Bỉnh Phát hội ngộ cùng gia đình Bác Sĩ Tha Hương.

Với vai bác sĩ Phạm Văn Ninh trong phim Bác Sĩ Tha Hương (The Outlaw Doctor), ngay khi lên sóng, Liên Bỉnh Phát đã gây ấn tượng với hội đồng chuyên môn, được netizen xứ Trung khen nức nở cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Anh lột tả thành công nỗi giằng xé nội tâm giữa thiên chức lương y và những thách thức khắc nghiệt nơi đất khách.

Sắp tới, Liên Bỉnh Phát sẽ ra mắt khán giả Việt hai dự án điện ảnh với tạo hình nhân vật đối lập. Đầu tiên là vai Khang trong Quán Kỳ Nam, một dịch giả trẻ ở thập niên 1980, gặp gỡ và tìm thấy sự đồng điệu về cuộc sống, công việc với một người phụ nữ lớn tuổi. Ngược lại, với Bẫy Tiền - Liên Bỉnh Phát sẽ thủ vai chính Đăng Thức - một chuyên viên tài chính rơi vào vòng xoáy của trò chơi tiền tài, nói về vấn nạn "đào lửa" qua điện thoại và tội phạm công nghệ cao.