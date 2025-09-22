Châu Nhuận Phát là cơn ác mộng với nhiều nữ diễn viên

Theo HK01, mới đây trong chương trình của riêng mình, đạo diễn nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc) Vương Tinh đã tiết lộ sự thật gây sốc về nam diễn viên Châu Nhuận Phát. Trong giới giải trí Hong Kong, Châu Nhuận Phát được coi là anh cả với biệt danh "Phát ca", tuy nhiên nam diễn viên là "ác mộng" với các nữ diễn viên từng hợp tác cùng.

Cụ thể, Vương Tinh chia sẻ khi hợp tác với Châu Nhuận Phát trong phim Liệp đầu (1982), Quan Chi Lâm đã gặp phải tình huống khó chịu khi đóng cảnh tình cảm với tài tử họ Châu. Vì mải đóng phim, nhiều ngày liền Châu Nhuận Phát không vệ sinh cá nhân, cơ thể có mùi khó chịu. Thế nhưng, Châu Nhuận Phát lại choàng áo qua đầu của Quan Chi Lâm khiến nữ diễn viên ngạt thở vì mùi lạ. Tuy nhiên, vì Châu Nhuận Phát là đàn anh tiếng tăm nên cô không dám bày tỏ ý kiến.

Châu Nhuận Phát khiến các diễn viên đóng chung như Quan Chi Lâm hay Trương Mạn Ngọc khó chịu vì tính cách gia trưởng bá đạo, không nghe ai.

Quan Chi Lâm không phải người duy nhất khó chịu khi hợp tác với Châu Nhuận Phát, khi được hỏi đóng cảnh hôn với sao nam nào gây khó chịu nhất, Trương Mạn Ngọc không ngần ngại mà trả lời ngay là Châu Nhuận Phát: "Anh ấy thường tự diễn cảnh hôn theo ý mình mà không nghe theo chỉ đạo của đạo diễn. Thậm chí, dù đạo diễn đã hô ngừng nhưng Châu Nhuận Phát vẫn tiếp tục thực hiện cảnh hôn", Trương Mạn Ngọc nhớ lại.

Đặc biệt, nữ diễn viên Huệ Anh Hồng chia sẻ khi đóng chung với đàn anh trong một bộ phim hành động, cô bị đánh tới mức gãy xương sườn. Huệ Anh Hồng nhớ lại Châu Nhuận Phát không nghe theo chỉ đạo của đạo diễn, cô cảm giác như mình bị đánh tới gần chết.

Một minh tinh khác cũng phải chịu khổ dưới tay Châu Nhuận Phát là Lợi Trí. Khi còn đóng phim, Lợi Trí hợp tác với tài tử họ Châu trong phim Lão Hổ Xuất Soa và bị nam diễn viên lợi dụng cảnh quay đánh đập tới mức la hét đau đớn.

Lợi Trí và Huệ Anh Hồng trong một cảnh phim với Châu Nhuận Phát.

Chung Sở Hồng - Marilyn Monroe của Hong Kong (Trung Quốc) - cũng tiết lộ không thoải mái khi đóng chung với Châu Nhuận Phát. "Khi đó tôi mới 19 tuổi nhưng anh ấy thường kể những câu chuyện nhạy cảm 18+ trước mặt tôi. Anh còn ấn tôi ngồi xuống ghế và ngồi sát bên cạnh. Lúc đó, tôi cảm thấy rất khó chịu", Chung Sở Hồng nói.

Trong sự nghiệp của mình, Châu Nhuận Phát có nhiều tác phẩm nổi bật, phải kể đến Bến Thượng Hải, Thần bài, Dương gia tướng, Tô Khất Nhi, Bản sắc anh hùng, Hoàng Kim Giáp, Ngọa hổ tàng long…

Châu Nhuận Phát là ngôi sao được trọng vọng trong giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, nam diễn viên cũng vướng nhiều tai tiếng.

So với thời đỉnh cao sự nghiệp, diễn viên có cuộc sống giản dị bên vợ Trần Hội Liên dù không có con cái. Nam diễn viên được khen là người trượng nghĩa, được trọng vì đã dành hết khối tài sản hơn 700 triệu USD (hơn 16.000 tỷ đồng) để từ thiện.