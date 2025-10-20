Nữ diễn viên nổi tiếng lộ "hợp đồng hôn nhân" với chồng đại gia "gây bão" mạng xã hội

Ông Hồng sinh năm 1968, là diễn viên nổi tiếng Hồng Kông, Trung Quốc. Cô từng đăng quang Hoa hậu châu Á năm 1989 rồi lấn sân diễn xuất. Thập niên 1990, cô là một trong những ngôi sao màn ảnh, được nhiều khán giả yêu thích với hình tượng quyến rũ, nóng bỏng. Những năm gần đây, Ông Hồng không có nhiều hoạt động trong showbiz.

Vợ chồng Ông Hồng vẫn cơm lành canh ngọt. Ảnh: Weibo.

Chồng của cô, Lưu Quán Đình, là chủ tịch của Tập đoàn Công nghệ Y tế Baiti. Cả hai kết hôn năm 2007, có một cô con gái chung tên Lưu Thì (Crystal Liu). Về việc hai người ly thân 3 năm, diễn viên giải thích là do con gái phải ra nước ngoài du học, nên ông xã đảm nhận việc đi cùng và chăm sóc con, còn cô muốn tiếp tục ở lại Hồng Kông (Trung Quốc) hoạt động nghệ thuật.

Mới đây, thông tin nữ diễn viên Hồng Kông Ông Hồng từng ký "hợp đồng hôn nhân" với chồng đại gia đang trở thành chủ đề gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Bản thỏa thuận này quy định mức phạt lên đến 1 triệu USD (tương đương khoảng 30,37 triệu Đài tệ - hơn 26 tỷ đồng) nếu một trong hai bên vi phạm cam kết chung thủy trong hôn nhân.

Nữ diễn viên Ông Hồng từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng đây là điều khoản do cả hai thống nhất, với mục đích tạo sự yên tâm cho đối phương. (Ảnh: Xiaoshongshu).

Theo truyền thông Trung Quốc, thỏa thuận trên được hai người ký kết sau khi kết hôn. Ông Hồng từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng đây là điều khoản do cả hai thống nhất, với mục đích tạo sự yên tâm cho đối phương. "Ly hôn là chuyện khác, nhưng nếu ai ngoại tình thì sẽ bị phạt trước, sau đó mới bàn tiếp các bước pháp lý khác", nữ diễn viên cho biết.

Cô cũng khẳng định bản thân có niềm tin vào cuộc hôn nhân này và xem bản hợp đồng như một điều khoản mang tính bảo đảm, không phải vì thiếu tin tưởng. Việc nữ diễn viên công khai hợp đồng ràng buộc tài chính khi vi phạm cam kết hôn nhân đã tạo nên cuộc tranh luận lớn trên mạng xã hội.

Một số ý kiến cho rằng đây là biện pháp rõ ràng, có tính pháp lý, giúp giảm bớt tranh chấp nếu có phản bội xảy ra. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng tiền bạc không thể bảo đảm sự bền vững của một cuộc hôn nhân. Có thể thấy, cách công chúng phản ứng trước câu chuyện này đã phần nào chứng minh sức hút của nữ diễn viên vẫn chưa hề giảm sút.

Đầu tháng 10 năm nay, Ông Hồng đăng tải loạt ảnh đoàn tụ với chồng tại Los Angeles, Mỹ. Trong ảnh, cả hai cùng đi dạo, ăn uống và chụp hình thân mật, qua đó gián tiếp phủ nhận tin đồn tan vỡ. Động thái công khai này được xem là lời khẳng định rõ ràng về tình trạng hôn nhân của cặp đôi sau thời gian dài sống xa nhau.

Nữ diễn viên vướng tin đồn tan vỡ vì từng xác nhận hai vợ chồng đã sống ly thân suốt ba năm. (Ảnh: Xiaohongshu).

Ông Hồng là diễn viên nổi tiếng tại Hồng Kông, từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh thập niên 1990. Sau gần hai thập kỷ kết hôn, cuộc sống riêng của cô vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, đặc biệt khi thông tin về bản hợp đồng hôn nhân được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Câu chuyện này một lần nữa cho thấy mức độ quan tâm đặc biệt của công chúng đối với đời tư của người nổi tiếng.