Ngân 98 bị bắt, sao nhạc sĩ Lương Bằng Quang cứ khóc than quá đà?

Khi số liệu "biết nói"

Ngày 13/10, DJ Ngân 98, tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đến nay, chồng Ngân 98 là nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã đăng 3 bài viết về cô.

Ngày 16/10, anh đăng video dài gần 4 phút thay vợ đọc tâm thư. Bức thư chia thành 2 phần gồm: Ngân 98 chỉ cảm thấy được sống khi đi diễn và làm từ thiện; và cô "đang ở nơi xa" để trở thành phiên bản tốt hơn, nhớ đến kỷ niệm đẹp bên khán giả để vượt qua phút suy sụp.

Ngày 17/10, Lương Bằng Quang đăng chùm ảnh Ngân 98 làm từ thiện cùng cảm xúc đau đớn, "chỉ muốn kết thúc tất cả để giải thoát mình khỏi sự trống rỗng" cùng nỗi lo vợ trẻ sống khổ trong trại giam.

Ngày 18/10, nhạc sĩ tiếp tục đăng video vợ chồng tình tứ trong hậu trường một buổi làm việc kèm chia sẻ về sự suy sụp tinh thần khi Ngân 98 không còn ở đây.

Vẻ suy sụp của Lương Bằng Quang khi đọc "tâm thư" của Ngân 98.

Ngoài những bài đăng, anh còn vào fanpage Ngân 98 để đổi ảnh đại diện, ảnh bìa từ ảnh cô mặc bikini nóng bỏng ở bể bơi đậm chất ăn chơi sang áo nâu sồng làm từ thiện ở chùa.

Trên Facebook, mỗi bài đăng đạt hàng chục nghìn đến gần nửa triệu lượt tương tác. Số bình luận dao động từ vài nghìn đến gần 50 nghìn.

Trên TikTok, video Lương Bằng Quang đọc tâm thư hút đến 6,8 triệu lượt xem, gần 16 nghìn bình luận.

Đó là những số liệu "biết nói" và thực tế chuỗi bài đăng của Lương Bằng Quang đang gây sự chú ý trên mạng xã hội.

Lương Bằng Quang thay giao diện fanpage của Ngân 98 bằng bức ảnh làm từ thiện.

Ngân 98 trong sáng, hồn hậu cỡ nào?

Qua mô tả của Lương Bằng Quang, hình ảnh Ngân 98 hiện lên như một cô gái trong sáng, yêu nghề và giàu lòng trắc ẩn trước các mảnh đời bất hạnh.

Tuy nhiên, trong vụ bị khởi tố với tội danh "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", Ngân 98 đã thể hiện thủ đoạn tinh vi; một công dân không thượng tôn pháp luật và một người thiếu trung thực.

Cụ thể, cô thành lập 2 pháp nhân, để người thân đứng tên nhưng thực tế đứng sau điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính và hưởng lợi; lợi dụng hình thức hàng tặng kèm để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác không được cấp phép; để nhân viên ra mặt đảm nhận toàn bộ quy trình từ tư vấn đến giao hàng; điều phối dòng tiền hàng trăm tỷ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên trước khi gom về tài khoản cá nhân...

Vợ chồng Lương Bằng Quang, Ngân 98 cũng được xác định là quanh co, gây khó cho công tác điều tra. Khi bị triệu tập, Ngân 98 còn la hét, chống đối, cản trở, gây khó cho lực lượng chức năng, buộc công an phải áp dụng các biện pháp khống chế theo quy định.

Khi làm việc với công an, nữ DJ còn không thành khẩn khai báo, tìm cách đổ lỗi cho người khác nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Ngân 98 bị bắt tạm giam. Ảnh: CA

Vậy vì sao những bài đăng của Lương Bằng Quang lại khiến một bộ phận người dùng mạng quan tâm?

Nhìn xa hơn, việc Ngân 98 bị khởi tố thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận một phần vì cô và chồng đều là người nổi tiếng.

Trong đó, Lương Bằng Quang là ca sĩ, nhạc sĩ có thâm niên làm nghề 25 năm. Tài khoản Facebook có 2 triệu người theo dõi, tài khoản TikTok hơn nửa triệu người theo dõi.

Ngân 98 cũng là DJ nổi tiếng có 2 tài khoản Facebook lần lượt là 2,7 triệu và 900 nghìn người theo dõi; tài khoản TikTok 1,2 triệu người theo dõi.

Trước khi Ngân 98 bị bắt, cặp đôi từng lợi dụng truyền thông xã hội "tẩy trắng" hình ảnh.

Cụ thể, khoảng năm 2015, Ngân 98 nổi lên như một hot girl thị phi, tai tiếng. Đỉnh điểm là vụ cô bị lộ loạt ảnh khỏa thân, video khiêu dâm gây phản cảm, bị dư luận chỉ trích gay gắt thời gian dài.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 là cặp đôi thị phi, sành sỏi truyền thông xã hội.

Sau khi yêu Lương Bằng Quang, Ngân 98 được "tẩy trắng" hình ảnh. Trước hết, cô có một công việc chính thức là DJ, hợp thức hóa phong cách sexy dù có phần tiết chế hơn. Ngoài lăng xê phong cách sexy, Ngân 98 còn tích cực hoạt động từ thiện

Lương Bằng Quang cũng thu hút sự tò mò từ phía khán giả nhờ phong cách nói đạo lý, yêu vợ.

Tuy nhiên, cặp đôi thỉnh thoảng lại tạo scandal bằng cách công khai tố nhau, chia tay, tạo drama "đấu khẩu" với vài KOL, người nổi tiếng hoặc phát ngôn gây sốc.

Khi thương hiệu cá nhân đã định hình và nắm trong tay "bài tủ" là nền tảng truyền thông xã hội vững chắc, cả hai dễ dàng vượt qua không ít scandal, bao gồm vụ Ngân 98 bị bắt vì sử dụng ma túy.

Thậm chí, scandal gần nhất xảy ra tại Nhà thờ Lớn Hà Nội, Lương Bằng Quang và Ngân 98 quay clip nói toàn phần phải về mình; giấu đi những lời nói, hành vi không đúng mực nhằm kích động dư luận chĩa mũi dùi vào các nhân viên bảo vệ nơi đây.

DJ Ngân 98. Ảnh: FBNV

Lương Bằng Quang nên biết điểm dừng

Trở lại loạt bài đăng sến sẩm của Lương Bằng Quang, dưới góc độ truyền thông - xử lý khủng hoảng hình ảnh cá nhân, những động thái này thuộc nhóm xử lý khủng hoảng dựa trên cảm xúc (emotion-based crisis management).

Tổ hợp hành vi của Lương Bằng Quang gồm: kể chuyện nạn nhân (victim narrative), kể chuyện cảm xúc (emotional storytelling) kết hợp với chiêu khôi phục danh tiếng bằng từ thiện (reputational repair via philanthropy recall).

Với loạt bài đăng, anh phần nào chuyển trọng tâm công chúng từ vấn đề pháp lý sang câu chuyện cảm xúc, gia đình và nỗi đau cá nhân; tạo "điểm neo" cảm xúc tích cực cho Ngân 98, thậm chí là pha loãng nhận thức của đám đông về mức độ phạm tội của cô; cuối cùng là khơi lên lòng thương cảm, đưa dư luận từ phẫn nộ về trung lập.

Công an TPHCM nhấn mạnh, hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả là xâm hại nghiêm trọng sức khỏe cộng đồng, gây mất niềm tin của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh chân chính. Ảnh: CA

Tuy nhiên, nhóm phương thức dựa trên cảm xúc chỉ mang lại hiệu quả nhất thời, nếu tiếp tục đãi bôi có thể làm lộ chiêu trò, gây tác dụng ngược.

Quan trọng nhất, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Giải pháp về truyền thông có thể khơi gợi sự đồng cảm nhưng không giải quyết được gốc rễ vấn đề là Ngân 98 vi phạm pháp luật.

Khi cảm xúc lắng xuống, công chúng sẽ quay lại đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm pháp lý. Khi đó, việc câu kéo lòng thương hại thậm chí có thể phản tác dụng, khiến đám đông thấy bị thao túng, lợi dụng.

Lương Bằng Quang cũng cần chú ý giới hạn "chữa cháy" truyền thông - hành động có thể tạo áp lực dư luận gián tiếp lên cơ quan chức năng.

Quan trọng hơn cả, lúc này những người tiêu dùng mua phải hàng có chứa chất cấm - loại có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư - mới cần được ưu tiên và quan tâm nhất, không phải Ngân 98.