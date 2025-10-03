Quy tắc ngầm trong showbiz

Thời gian qua, bộ phim truyền hình Trung Quốc Phồn hoa, do Vương Gia Vệ giám chế kiêm đạo diễn, vướng ồn ào liên quan đến “quyền ghi tên biên kịch”.

Một người tự xưng là Cố Nhị (tên thật là Trình Tuấn Niên) đăng bài đấu tố ê-kíp phim trên mạng xã hội. Người này tuyên bố từng tham gia công tác biên kịch cho phim nhưng không được ghi tên ở phần giới thiệu. Cố Nhị cáo buộc đấy là hành vi tước đoạt quyền ghi tên biên kịch, còn không được trả thù lao tương xứng với phạm vi công việc thực tế.

Tổ sản xuất Phồn hoa hai lần ra thông cáo phản hồi, nhưng sự việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cũng như vị thế biên kịch của Tần Văn, người đứng tên chính thức. Tần Văn cho biết đã nhờ pháp luật can thiệp.

Tần Văn là biên kịch hàng đầu của showbiz Hoa ngữ, từng giành nhiều giải thưởng uy tín. Tuy nhiên, sau vụ đấu tố của Cố Nhị, danh tiếng cô sụt giảm nghiêm trọng, còn bị khán giả kêu gọi tẩy chay.

Vụ việc tạm lắng sau khi tài khoản công khai trên WeChat của Cố Nhị bị cơ quan chức năng phong tỏa.

Tuy nhiên, từ vụ ồn ào này, truyền thông Trung Quốc phát hiện “quy tắc ngầm” tồn tại lâu năm trong giới phim ảnh.

Theo HK01, trong thời kỳ lưu lượng lên ngôi, các nhà đầu tư chú trọng lượng người theo dõi và sức hút hơn là chất lượng. Do đó, họ ưu tiên chọn những diễn viên hoặc biên kịch có danh tiếng để đảm bảo thành công. Những biên kịch nổi tiếng thường nhận nhiều dự án đến mức quá tải, chọn cách phân chia xuống cho biên kịch cấp dưới. Theo cùng cơ chế đó, công việc lại tiếp tục được giao cho những người không có tên tuổi và không có quyền ghi danh.

Mức thù lao cũng được phân chia theo danh tiếng. Trong các dự án phim truyền hình quy mô lớn, biên kịch chính có thể nhận thù lao 200.000-300.000 nhân dân tệ (28.000-42.000 USD) cho mỗi tập, phụ trách xây dựng đề cương cốt truyện và khung chính. Trong khi đó, các “ngòi bút thuê” hay biên kịch vô danh chỉ được khoảng 5.000 nhân dân tệ (702 USD) mỗi tập, chủ yếu đảm nhận viết chi tiết và lời thoại dựa trên khung sẵn có. Như vậy, mức chênh lệch thu nhập giữa biên kịch chính và biên kịch vô danh lên tới 60 lần, khiến dư luận cho rằng đây là hình thức bóc lột lao động.

Trước khi xảy ra tranh cãi về Phồn hoa, một bộ phim ăn khách khác là Lự kính - do Đàn Kiện Thứ và Lý Lan Địch đóng chính, phát sóng đầu năm nay - cũng gặp phải lùm xùm tương tự.

Biên kịch Vũ Niệm Cố tuyên bố là một trong những người viết của phim, cho biết đã soạn đề cương câu chuyện, tiểu sử nhân vật, phân cảnh của 26 tập (toàn bộ phim phát sóng 32 tập) và kịch bản thoại cho 12 tập. Tuy nhiên, sau khi kịch bản được ê-kíp sử dụng, anh hoàn toàn không được ghi tên biên kịch. Vũ Niệm Cố lên tiếng đòi quyền lợi từ tháng 3 đến nay nhưng vẫn chưa được công nhận danh vị biên kịch.

Phim Lự kính của đạo diễn Trần Dược Tiến cũng vướng tranh chấp về quyền ghi tên biên kịch.