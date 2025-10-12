Diễn viên Chi Bảo ở tuổi 52 sở hữu bất động sản trải từ Bắc vào Nam, phong độ bên vợ đẹp kém 16 tuổi

Nam thần đình đám nhất màn ảnh Việt một thời

Chi Bảo tên đầy đủ là Phạm Gia Chi Bảo, sinh năm 1973. Anh bước chân vào làng giải trí vào những năm 1990 và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình điển trai, phong cách lịch lãm và diễn xuất tự nhiên. Bộ phim đưa tên tuổi anh đến gần khán giả chính là Đồng tiền xương máu, một tác phẩm kinh điển trên màn ảnh nhỏ Việt Nam.

Chi Bảo trong vai Toàn trong Đồng tiền xương máu. (Ảnh: CMH).

Năm 2002, Chi Bảo đảm nhận vai chính Lục Vân Tiên trong bộ phim cùng tên. Để vào vai này, anh phải học võ và tập cưỡi ngựa trong vòng 3 tháng.

Sau đó, Chi Bảo tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt phim như Giao thời, Người đẹp Tây Đô, Cô gái xấu xí, Những đứa con thành phố, Người đàn bà yếu đuối, Bến sông trăng, Lục Vân Tiên, Cô gái xấu xí, Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Hương Ga... Thời đỉnh cao, anh chính là một trong những nam thần đình đám nhất màn ảnh Việt.

Sau 25 năm gắn bó với nghệ thuật, năm 2021, Chi Bảo chính thức tuyên bố giải nghệ. Trong chia sẻ gửi đến khán giả, anh xúc động cho biết: "Cho phép tôi nói lời từ biệt với nghề diễn viên, với vai trò của một người nghệ sĩ. Đây là công việc mà tôi may mắn có được trong cuộc đời. Tôi thầm cảm ơn vũ trụ vì đã trao cho mình cơ hội sống trong thế giới nhiều màu sắc ấy. Không nhớ đã bao lần tôi rơi nước mắt hạnh phúc khi hóa thân vào số phận của từng nhân vật trên màn ảnh".

Chi Bảo gây tiếc nuối khi giải nghệ để tập trung kinh doanh và hoạt động xã hội.

Quyết định từ bỏ ánh hào quang của Chi Bảo không phải vì hết thời hay gặp scandal, mà xuất phát từ sự lựa chọn cá nhân. Anh mong muốn tìm sự cân bằng và cống hiến ở những lĩnh vực mới.

Sau khi rút khỏi giới giải trí, Chi Bảo tập trung vào kinh doanh và hoạt động xã hội. Nhờ tư duy sắc bén và chiến lược rõ ràng, nam nghệ sĩ nhanh chóng khẳng định được vị thế trong giới doanh nhân. Nhiều người gọi anh là "ông trùm bất động sản" khi sở hữu nhà trải khắp từ Nam ra Bắc.

Nam nghệ sĩ hiện đảm nhận vị trí giám đốc Bảo tàng Gốm thời dựng nước.

Gần đây, Chi Bảo đã thành lập Bảo tàng Gốm Thời Dựng Nước tại TP.HCM. Anh giữ vai trò Giám đốc bảo tàng này. Nam nghệ sĩ có bộ sưu tập cá nhân gồm nhiều cổ vật bằng chất liệu gốm, có niên đại hàng nghìn năm trước.

Trong số cổ vật của Chi Bảo, có hiện vật Chõ gốm thuộc nền văn hóa Đông Sơn được nhà nước công nhận là "Bảo vật quốc gia" từ cuối năm 2024.

Sở hữu nhiều bất động sản, biệt thự xa hoa, hôn nhân viên mãn

Thành công trong sự nghiệp nhưng cuộc sống cá nhân của Chi Bảo lại gặp nhiều thăng trầm. Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nam nghệ sĩ hiện tìm được bến đỗ hạnh phúc bên người vợ thứ 3 là doanh nhân Lý Thùy Chang, kém anh 16 tuổi.

Vợ chồng Chi Bảo - Lý Thùy Chang.

Ngoài nhan sắc và vẻ ngoài gây chú ý, vợ kém 16 tuổi của Chi Bảo còn là nữ doanh nhân trẻ thành đạt trong lĩnh vực làm đẹp. Cô hiện là CEO chuỗi spa cao cấp với nhiều chi nhánh, được biết đến như một trong những gương mặt nổi bật của ngành làm đẹp Việt Nam.

Không chỉ giỏi giang trong công việc riêng, Lý Thùy Chang còn là người đồng hành, hỗ trợ chồng trong các dự án kinh doanh và hoạt động thiện nguyện. Cô có mối quan hệ vô cùng thân thiết với những ngôi sao đình đám Vbiz như Ngọc Trinh, Trương Ngọc Ánh, Thủy Tiên, Giáng My,...

Chi Bảo và Lý Thùy Chang. Ảnh: Chi Bảo.

Cả hai công khai tình cảm vào năm 2019 và chính thức tổ chức lễ cưới vào năm 2021. Từ đó đến nay, họ luôn xuất hiện bên nhau trong những sự kiện lớn nhỏ, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội.

Phía bên ngoài biệt thự. Nguồn: Chang.TV.

Chi Bảo và bà xã Lý Thuỳ Chang đang ở trong căn biệt thự sân vườn tại Quận 2

Nữ doanh nhân khoe nhan sắc rạng rỡ của bà mẹ 2 con trong khuôn viên ngôi nhà ngập tràn sắc hoa.

Chi Bảo và vợ cùng các con chụp ảnh ngoài sân vườn ngay sát khu vực bể bơi.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Chi Bảo cùng vợ là doanh nhân Lý Thùy Chang hiện sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Tại TP.HCM, vợ chồng anh đang sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 1.600m2, bao gồm cả sân vườn.

Công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại, không gian mở, tràn ngập cây xanh. Bên trong khuôn viên có bể bơi lớn và khoảng sân rộng để trồng nhiều loại cây cảnh. Đặc biệt, căn biệt thự còn dành riêng một phòng thay đồ sang trọng cho bà xã của nam diễn viên.

Vợ chồng Chi Bảo - Thùy Trang rất yêu thích thiên nhiên trong lành tại Côn Đảo.

Không chỉ dừng lại ở biệt thự trong thành phố, Chi Bảo còn đầu tư xây dựng một resort tại Côn Đảo được xem như món quà đặc biệt dành tặng cho vợ. Khu nghỉ dưỡng này do một tập đoàn thiết kế nổi tiếng của Mỹ thực hiện, đáp ứng tiêu chuẩn tiện nghi và sang trọng để phục vụ nghỉ dưỡng, thư giãn.

Ngoài các bất động sản trong nước, vợ chồng Chi Bảo còn sở hữu một biệt thự tại London, Anh quốc.

Theo chia sẻ của Lý Thùy Chang, cơ ngơi này tọa lạc ngay trung tâm thủ đô, mang dáng dấp cổ kính như một tòa lâu đài châu Âu. Bên trong, nội thất chủ yếu sử dụng gam màu trắng kết hợp ánh đèn vàng ấm áp, toát lên vẻ sang trọng và xa hoa. Toàn bộ trang thiết bị đều thuộc dòng cao cấp, không thua kém khách sạn 5 sao.

Tổ ấm hạnh phúc của Chi Bảo - Lý Thùy Chang.

Chi Bảo và bà xã hiện tại có 2 con chung "đủ nếp đủ tẻ", lần lượt là Gia Khang (sinh năm 2021) và Gia Linh (sinh năm 2024). Trước đó, Chi Bảo còn có 1 quý tử riêng với người vợ thứ 2.

Dù chênh lệch 16 tuổi, nhưng Chi Bảo và vợ được khen ngợi không chỉ bởi sự đẹp đôi về ngoại hình, mà còn bởi sự đồng hành, thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Cả hai sở hữu cuộc sống giàu sang, thường xuyên đi du lịch khắp nơi trên thế giới.