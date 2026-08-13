Lee Jun Young trả hết nợ, mua nhà cho bố mẹ trước khi nhập ngũ

Lee Jun Young mới đây xuất hiện trong chương trình YouTube Nothing Prepared của Lee Young Ji, trong tập được ghi hình chỉ vài ngày trước khi nam ca sĩ, diễn viên nhập ngũ.

Trong cuộc trò chuyện, Lee Jun Young nhắc lại hoàn cảnh gia đình và lý do anh từng đặt mục tiêu ổn định tài chính lên hàng đầu. Nam nghệ sĩ cho biết từ nhỏ đã chứng kiến bố mẹ gặp nhiều khó khăn về tiền bạc. Những ký ức đó khiến anh tự đặt ra mục tiêu phải thành công trong công việc, kiếm tiền để trả hết các khoản nợ của gia đình.

Lee Jun Young

Cũng vì tập trung cho mục tiêu này, Lee Jun Young cho biết anh không dành nhiều thời gian cho chuyện hẹn hò. Trong khoảng 5-6 năm, anh gần như liên tục làm việc và tiết kiệm số tiền kiếm được.

Sau nhiều năm, Lee Jun Young cho biết đã hoàn thành điều từng mong muốn khi trả hết nợ cho gia đình và mua được nhà cho bố mẹ. Đây cũng là một trong những cột mốc có ý nghĩa lớn đối với anh sau quãng thời gian dài tập trung phát triển sự nghiệp.

Nam nghệ sĩ đồng thời nhắc lại giai đoạn khó khăn khi còn hoạt động với tư cách thành viên nhóm U-KISS. Theo Lee Jun Young, thời điểm đó anh từng phải làm nhiều công việc bán thời gian tại Hàn Quốc. Không chỉ chịu áp lực tài chính, anh cũng trải qua những giai đoạn khó khăn về tinh thần.

Lee Jun Young kể từng tình cờ gặp lại một người quản lý mà anh có mối quan hệ thân thiết trước đây. Cuộc gặp khiến anh bật khóc khi nhớ về quãng thời gian nhiều áp lực. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành nghệ sĩ và duy trì công việc trong những năm sau đó.

Lee Jun Young và IU trong Khi cuộc đời cho bạn quả quýt

Bên cạnh câu chuyện gia đình và sự nghiệp, Lee Jun Young cũng chia sẻ một số sở thích cá nhân. Anh cho biết thẻ bài Pokémon là một trong số ít những món đồ mình sẵn sàng bỏ tiền để mua. Chủ đề này nhanh chóng tạo sự đồng cảm với Lee Young Ji khi cả hai cùng trò chuyện về sở thích sưu tầm.

Ở thời điểm cận ngày nhập ngũ, Lee Jun Young cho biết bản thân gần đây thường dành thời gian ngồi yên và nhìn vào khoảng không, có cảm giác như thời gian ngừng lại.

Anh cũng nhắc đến những người mình gặp trước khi nhập ngũ, gồm Park Ji Hoon, Moon Sang Hoon và đạo diễn Han Jun Hee. Trong đó, Lee Jun Young gọi Moon Sang Hoon là một nơi để anh cảm thấy được nghỉ ngơi. Hai người thường uống rượu cùng nhau và có những trò vui như thi xem ai có thể nhịn cười lâu hơn.

Lee Jun Young cho biết anh có xu hướng dành thời gian với những người không quá chạy theo xu hướng hay mạng xã hội. Nam nghệ sĩ lấy nhóm nhảy Bank Two Brothers làm ví dụ và cho rằng trong thời đại liên tục xuất hiện những nội dung tạo kích thích trên mạng, anh cảm thấy thoải mái khi ở bên những người không bị cuốn theo mọi trào lưu.

Chương trình được ghi hình khoảng 5 ngày trước khi Lee Jun Young nhập ngũ. Sau đó, anh bắt đầu khóa huấn luyện quân sự cơ bản vào tháng 7 và hiện thực hiện nghĩa vụ với tư cách binh sĩ tại ngũ.

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lee Jun Young gửi lời nhắn tới chính mình sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, với mong muốn bản thân sẽ trải qua khoảng thời gian phục vụ tốt đẹp và trở lại sau khi hoàn thành trách nhiệm.