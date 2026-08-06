Yoo Yeon Seok lần đầu đến Hà Nội

Trong một video mới đăng, Yoo Yeon Seok xuất hiện với diện mạo rạng rỡ. Anh gửi lời chào ngọt ngào tới người hâm mộ Việt: "Xin chào Việt Nam! Hẹn gặp mọi người ở Hà Nội vào ngày 22/8".

Thông tin Yoo Yeon Seok sắp đến Hà Nội nhanh chóng khiến fan Việt rộn ràng. Trên các cộng đồng yêu phim Hàn, nhiều khán giả bày tỏ mong chờ, hy vọng gặp thần tượng ngoài đời thực, thay vì chỉ qua màn ảnh.

Yoo Yeon Seok trên màn ảnh.

Hiện lịch trình chi tiết và các hoạt động của tài tử được giữ bí mật để tạo sự bất ngờ.

Yoo Yeon Seok là gương mặt được yêu mến của làng giải trí xứ kim chi. Anh có gia tài phim ảnh đồ sộ, diễn xuất được đánh gia tốt nhờ khả năng biến hóa tâm lý nhân vật tài tình. Tên tuổi của anh phủ sóng khắp châu Á qua hàng loạt siêu phẩm truyền hình quốc dân như Hospital Playlist (Chuyện đời bác sĩ) trong vai bác sĩ Ahn Jeong Won ấm áp, Dr. Romantic (Bác sĩ y đức) hay siêu phẩm cổ trang Mr. Sunshine.

Tại Việt Nam Yoo Yeon Seok không phải là cái tên xa lạ. Anh từng để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim được yêu thích như Hospital Playlist, Dr. Romantic, Reply 1994 và gần đây là Khi điện thoại đổ chuông. Anh không chỉ được yêu mến bởi vẻ ngoài lịch lãm, mà còn bởi cảm giác trưởng thành, tinh tế và ấm áp trong từng vai diễn.

Yoo Yeon Seok trong phim về đề tài y khoa.