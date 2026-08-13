Tình cũ tố cáo Uông Tiểu Phi 'bồ bịch khắp nơi' từ thời mới cưới Từ Hy Viên

Ngày 12/8, Trương Dĩnh Dĩnh đăng tải bài viết dài trên Weibo, vạch trần sự lăng nhăng của Uông Tiểu Phi. Cô cho biết doanh nhân từng chat sex với con gái của một người bạn ở Đài Loan "vào năm thứ hai sau khi kết hôn". Nội dung trò chuyện được cho là "không thể nhìn nổi". Khi sự việc xảy ra, "vợ anh ta đang ở phòng khách còn anh ta thì lén lút ngoại tình trong phòng ngủ", cô cáo buộc.

Dĩnh Dĩnh cũng cho biết, trong cùng khoảng thời gian, Uông Tiểu Phi còn qua lại với bạn gái của một ông trùm bất động sản. Khi bị chất vấn trực tiếp, Uông Tiểu Phi "giả vờ vô tội và phủ nhận".

Trương Dĩnh Dĩnh. Ảnh: Weibo

Trương Dĩnh Dĩnh nói, việc Uông thường xuyên bay sang Đài Loan không phải vì công việc hay gia đình, mà vì có bồ khác ở Đài Loan.

Dĩnh Dĩnh cho biết cô lên tiếng vì trong 4–5 năm qua, cô liên tục bị đối phương quấy rối. Cô cho biết giữ một lượng lớn bằng chứng để tự bảo vệ mình trong tình huống xấu.

Theo Sinchew, mâu thuẫn giữa Uông Tiểu Phi - Trương Dĩnh Dĩnh được cho bùng nổ sau khi người vợ hiện tại của Uông Tiểu Phi là Mã Tiểu Mai livestream, phủ nhận việc mình chen chân vào cuộc hôn nhân của Từ Hy Viên, nhưng né tránh câu hỏi về việc có giật bồ của Trương Dĩnh Dĩnh hay không. Một số người tin Trương Dĩnh Dĩnh tức giận Mã Tiểu Mai nên gây ồn ào.

Theo một số ý kiến, từ góc độ pháp lý, những tiết lộ của Trương Dĩnh Dĩnh cấu thành hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến danh tiếng của Uông Tiểu Phi. Nếu những cáo buộc không đúng sự thật hoặc không đủ bằng chứng, nó cấu thành tội bịa đặt và phỉ báng. Hiện Uông Tiểu Phi lẫn vợ chưa lên tiếng về ồn ào. Chủ đề về Trương Dĩnh Dĩnh hiện đứng top 1 Weibo, thu hút gần 7 triệu lượt đọc.

Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh. Ảnh: Weibo

Trong khi đó, nhiều người cho rằng Trương Dĩnh Dĩnh "không phải dạng vừa". Một số tờ báo Đài Loan tiết lộ Trương "từng ép Uông Tiểu Phi mua nhà cho mình và đòi 470.000 TWD tiền sinh hoạt phí hàng tháng, khi hai người yêu nhau, dù thời điểm đó doanh nhân và Từ Hy Viên vẫn là vợ chồng".

Trương Dĩnh Dĩnh là hot girl mạng xã hội, có biệt danh "nữ thần băng giá" bởi gương mặt giống diễn viên Chu Nhân. Cô kém Uông Tiểu Phi 14 tuổi.

Trương Dĩnh Dĩnh và Uông Tiểu Phi được cho có quan hệ tình cảm từ khi vị doanh nhân chưa công bố ly hôn diễn viên Từ Hy Viên. Một số tin đồn cho hay Dĩnh Dĩnh từng có thai với Tiểu Phi nhưng phá bỏ. Sau khi ly hôn Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi qua lại với Dĩnh Dĩnh đến năm 2023 thì chia tay, sau đó yêu Mandy Mã Tiểu Mai.

Doanh nhân Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai bà Trương Lan - một trong những doanh nhân tài sắc nhất Trung Quốc. Bà Trương Lan là người sáng lập chuỗi nhà hàng cao cấp South Beauty Group. Uông Tiểu Phi hiện thay mẹ gánh vác công việc kinh doanh. Anh và diễn viên Từ Hy Viên chung sống 10 năm, tuyên bố ly hôn cuối 2021, hai con do vợ cũ nuôi dưỡng tại Đài Loan. Sau khi Từ Hy Viên qua đời vì bệnh cúm hồi tháng 2/2025, Uông Tiểu Phi chăm sóc con. Anh đăng ký kết hôn với Mandy năm 2024, làm đám cưới vào 13/5/2025 tại Bắc Kinh.

Mandy Mã Tiểu Mai được cho là doanh nhân, đã ly dị vài năm trước. Cô sống kín tiếng, ít tiết lộ về đời tư trên mạng xã hội. Cô hiện được gia đình chồng và hai con riêng của chồng yêu quý, bởi hình ảnh nền nã, kín đáo. Uông Tiểu Phi khen vợ là 'một phụ nữ hiếm thấy', còn gọi cô là 'phước lành đời anh' trên mạng xã hội. Cô sinh con đầu năm nay.