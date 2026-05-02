Go So Young: 'Lấy Jang Dong Gun là thành tựu lớn nhất'

Ngày 29/4, Go So Young đăng tải một video trên kênh YouTube cá nhân để chia sẻ vể cuộc sống hiện tại. Cô kể lại những tác phẩm từng đóng. Khi được hỏi về tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp, cô bông đùa: "Tôi không có tác phẩm nào thực sự tiêu biểu cả. Thật đáng tiếc. Kết hôn với ông xã (Jang Dong Gun) có phải là tác phẩm giá trị nhất của tôi không nhỉ?".

Go So Young trao đổi về cuộc sống hiện tại. Ảnh: Nate

Diễn viên cho biết ngày trẻ, cô không mấy chú trọng phát triển sự nghiệp: "Tôi khi còn trẻ chỉ muốn vui chơi. Bây giờ tôi làm việc 5 ngày một tuần nhưng hồi đó, nếu đã làm một việc thì tôi không thể làm gì khác".

Thừa nhận từng dính nhiều tin đồn thất thiệt trong sự nghiệp như hẹn hò yêu đương, có bầu khi chưa kết hôn, Go So Young nói cô hơi ngại truyền thông. Tuy nhiên, sau chặng đường dài làm vợ, làm mẹ, giờ đây cô tự hỏi điều gì mình thực sự yêu thích và muốn dốc sức cho nó. Cô nói: "Con đầu lòng của tôi giờ đã 17 tuổi, tự lo liệu mọi thứ rất tốt ngay cả khi không có tôi. Trong 10 năm, tôi thực sự chỉ làm mỗi việc chăm sóc con cái. Tôi thậm chí bị ám ảnh bởi việc làm mẹ".

Diễn viên thừa nhận áp lực khi trở lại làng giải trí: "Chồng tôi là người nổi tiếng mà, phải không? Ý nghĩ những hành động của mình có thể ảnh hưởng đến con cái và gia đình khiến tôi không thể dễ dàng nói ra những gì mình muốn nói".

Go So Young và Jang Dong Gun trong phim 'Gió thổi khúc tình yêu', năm 1999. Ảnh: Nate

Go So Young sinh năm 1972, là một trong những mỹ nhân được đánh giá cao cả về nhan sắc và diễn xuất. Cô từng nhiều lần lọt danh sách những mỹ nhân đáng khao khát nhất làng giải trí Hàn. Go So Young tham gia nhiều phim như Ký ức, Tuổi xuân cơ cực, Lòng mẹ biển cả, Con đường đã qua, Tình yêu cuồng dại... Năm 2010, cô kết hôn cùng tài tử Jang Dong Gun, từ đó dừng đóng phim, chỉ thi thoảng đóng quảng cáo. Gần đây, cô gia nhập công ty giải trí mới và tìm cơ hội diễn xuất.

Vợ chồng cặp sao nổi tiếng vì lối sống xa hoa: Ở penthouse hàng chục triệu USD, thường xuyên diện hàng hiệu cao cấp, du lịch sang chảnh... Tài sản của vợ chồng cô ước tính hiện hơn 40 tỷ won (khoảng 30,2 triệu USD). Lối sống sang chảnh giúp Go So Young thường được gọi là "phú bà" của showbiz Hàn.