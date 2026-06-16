Lệ Hằng Hoài Thát-chơ nói lý do không có nhà riêng: "Điều tôi hối hận nhất cuộc đời là từng vi phạm pháp luật"

Diễn viên Lệ Hằng chia sẻ về cuộc sống hiện tại: “Tôi luôn được gia đình yêu thương, cưng chiều”

Nữ diễn viên cho biết buổi sáng cuối tuần của cô diễn ra khá giản dị với những món ăn quen thuộc như trứng luộc, thanh long, sau đó dành thời gian trò chuyện cùng mọi người. Lệ Hằng cũng nhắc đến một khán giả từng hỏi thăm, mong cô cố gắng tìm được một căn nhà riêng khi đã ở độ tuổi này.

Lệ Hằng hiện tại. Ảnh: FBNV

Trước sự quan tâm đó, Lệ Hằng bày tỏ cô rất trân trọng nhưng cho rằng bản thân vẫn đang có một cuộc sống đủ đầy tình yêu thương.

“Ở tuổi này, mọi người nhắc đến chuyện nhà cửa thì tôi nghĩ nhà anh chị cũng là nhà mình, nhà người thân cũng là nhà mình. Tôi được mọi người yêu thương, có một mái ấm như vậy nên cảm thấy rất thoải mái”, cô chia sẻ.

Lệ Hằng cũng nhìn lại những biến cố từng xảy ra trong cuộc đời. Nữ diễn viên cho biết điều khiến cô hối hận nhất trong đời là từng vi phạm pháp luật. Còn lại, cô không có điều gì hối tiếc. Dù từng trải qua nhiều khó khăn, cô vẫn giữ suy nghĩ tích cực và chọn cách sống gần gũi với người thân thay vì cố gắng tìm một nơi ở riêng.

“Tôi có 6 anh em trong gia đình, tôi là út nên từ nhỏ đã được mọi người yêu thương, cưng chiều. Đến bây giờ vẫn vậy. Tôi không nghĩ quá xa xôi, cuộc sống của tôi khá đơn giản”, Lệ Hằng tâm sự.

Nữ diễn viên cho biết hiện tại điều cô mong muốn nhất là mọi người xung quanh đều có một cuộc sống bình yên, tốt đẹp. Với cô, hạnh phúc đôi khi đến từ những điều giản dị và tình cảm gia đình.

Diễn viên Lệ Hằng bất ngờ lộ diện sau thời gian ở ẩn

Lệ Hằng tên thật là Bùi Lệ Hằng, quê ở Tuyên Quang. Năm 1995, cô có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim Bản tình ca trong đêm của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Khi đó, nữ diễn viên đang là sinh viên năm hai Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh và được giao vai chính Nụ – một cô gái hiền lành, trong sáng. Lệ Hằng từng chia sẻ đây là vai diễn khiến cô nhớ mãi bởi đó là lần đầu tiên và cũng là lần hiếm hoi được hóa thân thành một nhân vật dịu dàng, ngây thơ trên màn ảnh.

Lệ Hằng Thời học phổ thông. Ảnh: FBNV

Tên tuổi của Lệ Hằng thực sự vụt sáng vào năm 1997 khi bộ phim truyền hình Xin hãy tin em phát sóng trên truyền hình quốc gia. Trong phim, cô đảm nhận vai Hoài “Thatcher” – nữ sinh cá tính, ngang tàng, thích uống rượu, đánh nhau và thường xuyên quậy phá. Hình tượng Hoài “Thatcher” nhanh chóng trở thành một biểu tượng của màn ảnh Việt thời bấy giờ, đến mức nhiều cô gái có cá tính mạnh sau đó đều bị ví với nhân vật này.

Theo Lệ Hằng, vai Hoài có nhiều điểm tương đồng với tính cách ngoài đời của cô. Nữ diễn viên cho biết bản thân vốn là một cô gái tỉnh lẻ sống mạnh mẽ, thẳng tính và “nghĩ gì làm nấy”. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng nhìn thấy sự ngang tàng ấy từ thời cô còn là sinh viên nên đã lựa chọn cô cho vai diễn để đời này. Thậm chí, nhiều chi tiết trong phim được lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm thật của Lệ Hằng ngoài đời.

Sau thành công của Xin hãy tin em, Lệ Hằng liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng với hình ảnh những cô gái cá tính, “chị đại” hoặc tội phạm nữ. Cô ghi dấu ấn qua các vai diễn trong Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn… Dù đảm nhận nhiều dạng nhân vật khác nhau, khán giả vẫn quen gọi cô bằng cái tên Hoài “Thatcher”, cái bóng quá lớn mà chính nữ diễn viên thừa nhận rất khó vượt qua.

Lệ Hằng thời gian học ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ảnh: FBNV

Sau khi tốt nghiệp, Lệ Hằng công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Dù nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ, cô lại ít có cơ hội đảm nhận vai chính trên sân khấu. Đến năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ và gần như biến mất khỏi showbiz Việt, khiến nhiều khán giả tiếc nuối cho một gương mặt cá tính từng rất được yêu thích trên màn ảnh nhỏ.

Đầu năm 2026, Lệ Hằng bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội xin lỗi khán giả. Chia sẻ thêm về đời sống tinh thần, Lệ Hằng bộc bạch có lúc cô cảm thấy chạnh lòng khi một số người cố tình đưa ra những bình luận tiêu cực, xem việc làm người khác tổn thương như niềm vui. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô chọn cách bỏ qua và không để những điều đó ảnh hưởng lâu dài đến mình.

Lệ Hằng xúc động cho biết những ngày gần đây, cô cảm nhận rõ sự quan tâm và tình cảm ấm áp từ khán giả. Dù mới sử dụng mạng xã hội trong thời gian ngắn, nhưng đoạn clip cô chia sẻ đã bất ngờ nhận được hàng triệu lượt xem cùng rất nhiều lời động viên, an ủi. Điều này khiến nữ diễn viên không khỏi bất ngờ và xúc động, bởi qua đó cô mới nhận ra rằng khán giả vẫn dành cho mình rất nhiều yêu thương.

Nữ diễn viên cũng gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ vì đã có lúc khiến họ thất vọng, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm mà khán giả vẫn dành cho mình suốt nhiều năm qua.

“Tôi hứa sẽ sống khỏe mạnh, sống tốt và sống có ý nghĩa để không phụ lòng yêu mến của mọi người. Tôi thật sự rất vui và biết ơn khi đến tuổi này vẫn nhận được nhiều sự động viên như vậy”, Lệ Hằng chia sẻ. Tuy nhiên nữ diễn viên cũng nhiều lần khẳng định sẽ không quay lại hoạt động nghệ thuật.