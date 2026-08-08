Lệ Hằng bất ngờ hội ngộ Công Dũng sau nhiều năm ở ẩn

Trong hình ảnh chia sẻ, hai diễn viên cùng một số đồng nghiệp có cuộc gặp gỡ tại nhà hàng nơi diễn viên Công Dũng đang làm quản lý. Trước đó, Lệ Hằng đã chia sẻ những cuộc điện thoại hỏi thăm những đồng nghiệp cũ trong đó có Công Dũng. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của Lệ Hằng với Công Dũng sau thời gian dài nữ diễn viên ở ẩn và giải nghệ.

Công Dũng và Lệ Hằng. Ảnh: Chụp màn hình

Diễn viên Nguyễn Công Dũng, sinh ngày 6/12/1979, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam với hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao khi bố là vận động viên, bản thân anh cũng sớm bộc lộ năng khiếu, từng là kiện tướng thể dục dụng cụ và được tuyển thẳng vào Trường Đại học Thể dục Thể thao. Tuy nhiên, niềm đam mê diễn xuất đã khiến Công Dũng rẽ hướng, đăng ký dự thi vào Khoa Sân khấu của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội sau khi tốt nghiệp THCS và trúng tuyển.

Công Dũng trong một phim VTV. Ảnh: VTV

Ngay từ năm thứ hai đại học, Công Dũng được đạo diễn lựa chọn vào vai Long trong Bi kịch màu trắng. Tuy nhiên, phải đến vai Thắng trong Hoa cỏ may, anh mới thực sự được đông đảo khán giả biết đến. Sở hữu chiều cao 1,82 m cùng ngoại hình sáng, nam diễn viên thường được giao những vai cậu ấm, công tử nhà giàu. Về sau, anh dần khẳng định khả năng biến hóa với nhiều dạng nhân vật trưởng thành, có chiều sâu tâm lý hơn, tiêu biểu như vai Quân trong Chàng trai đa cảm hay vai Lý Công Uẩn trong Huyền sử Thiên đô.

Bên cạnh các vai diễn trên màn ảnh, Công Dũng còn có nhiều năm gắn bó với sân khấu kịch. Sau khi tốt nghiệp, anh đầu quân cho Đoàn Kịch hình thể của Nhà hát Tuổi Trẻ và từng gây ấn tượng khi đảm nhận vai nhà thơ Hàn Mặc Tử. Năm 2003, nam diễn viên rời Hà Nội vào TP.HCM tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp. Sau vài năm, anh trở lại Nhà hát Tuổi Trẻ trước khi chuyển sang đơn vị nghệ thuật khác vào năm 2015. Hiện anh hoạt động với tư cách diễn viên tự do.

Công Dũng trong một phim VTV. Ảnh: VTV

Trong sự nghiệp diễn xuất, Công Dũng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích như Nhà có nhiều cửa sổ, Câu chuyện vó bè, Vào đời, Mùa sen, Chuyện nhà Mộc, Sóng ngầm, Cuộn gió, Nơi tình yêu bắt đầu và Bi kịch màu trắng. Những năm gần đây, anh tiếp tục xuất hiện trong các dự án như Bão ngầm (2022), Mê cung (2019), Hoa cỏ may (2017), Cung đường trắng (2017), Đồng tiền quỷ ám (2016), Điều bí mật (2016), Lời thì thầm từ quá khứ (2014) và Những công dân tập thể (2012).

Công Dũng trong một phim VTV. Ảnh: VTV

Về đời tư, Công Dũng kết hôn vào năm 2010. Vợ anh không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và gia đình luôn chọn cuộc sống kín tiếng. Nam diễn viên hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng trên truyền thông, thay vào đó tập trung cho công việc và duy trì hình ảnh một nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc, bền bỉ. Sau hơn 20 năm cống hiến, Công Dũng vẫn được nhiều khán giả yêu mến bởi lối diễn chân thật, sự điềm tĩnh và phong cách sống giản dị.