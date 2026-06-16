Duy Hưng đổi từ vai giang hồ sang "tổng tài", khán giả phản ứng hài hước

Duy Hưng vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua hàng loạt vai giang hồ, anh chị hay những nhân vật có số phận gai góc. Chính vì vậy, khi nam diễn viên xuất hiện với tạo hình lịch lãm trong bộ phim mới Lửa trắng, không ít khán giả tỏ ra bất ngờ, thậm chí để lại nhiều bình luận hài hước trên mạng xã hội.

Duy Hưng mặc vest trong phim mới khiến khán giả thấy không quen.

Trong Lửa trắng, Duy Hưng đảm nhận vai Cương, tay chân thân tín của Lão Công (NSƯT Hồ Phong) trong một đường dây tội phạm ma túy. Bộ phim khai thác cuộc chiến giữa lực lượng công an và các tổ chức tội phạm liên quan đến loại ma túy mới mang tên “bụi trắng”, đồng thời khắc họa những số phận nhiều góc khuất, khiến ranh giới giữa thiện và ác trở nên phức tạp hơn.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất, Cương là nhân vật có xuất thân cơ cực, sống thực tế, thận trọng và sắc sảo. Bên ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng bên trong lại mang nhiều cô độc và những cảm xúc khó bộc lộ.

Điều khiến khán giả chú ý không chỉ là vai diễn mới mà còn là diện mạo của Duy Hưng trong phim. Thay vì hình ảnh bụi bặm, phong trần quen thuộc, nam diễn viên xuất hiện trong những bộ vest chỉn chu, đeo kính và có phần lịch lãm hơn thường thấy.

Sự thay đổi này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người thừa nhận họ đã quá quen với hình tượng giang hồ của Duy Hưng nên khi thấy anh mặc vest, vào vai giống một doanh nhân hay người có địa vị xã hội, cảm giác đầu tiên lại là... không quen.

Một khán giả bình luận: “Tướng mafia quen mắt rồi, giờ sang tổng tài nhìn lạ lắm”.

Người khác lại liên tưởng đến nhân vật từng gây ấn tượng mạnh của Duy Hưng: “Nhìn cứ ra Khương liều”.

Không ít bình luận mang tính trêu đùa nhưng cho thấy dấu ấn quá lớn của các vai diễn trước đây đối với nam diễn viên. “Nhìn Duy Hưng mặc vest nó cứ sao sao”, một tài khoản viết.

Trong khi đó, có người hài hước nhận xét: “Doanh nhân thành đạt nhưng chắc lại dính tù tội thôi”.

Một số khán giả thậm chí cho rằng họ đã quen nhìn Duy Hưng với vẻ ngoài bụi bặm nên chưa thể thích nghi với hình ảnh mới. “Xin lỗi Hưng nhưng đang nhìn quen kiểu bụi bặm, phong trần...tự dưng nhìn vest vủng như bọn...lừa đảo”, một bình luận thu hút sự chú ý.

“Duy Hưng đóng vai giám đốc không hợp, anh đóng vai xã hội đen hợp hơn nhiều”, một khán giả khác thẳng thắn nhận xét.

Thậm chí có người cho biết dù nam diễn viên đang thể hiện một nhân vật nghiêm túc nhưng họ vẫn thấy buồn cười vì quá quen với những vai diễn trước đó: “Nhìn mặt ông này vẫn cứ buồn cười mặc dù đóng nghiêm túc”.

Những phản ứng này phần nào cho thấy Duy Hưng đã xây dựng được dấu ấn rất riêng trên màn ảnh nhỏ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh gần như trở thành một trong những cái tên được khán giả nhớ đến đầu tiên khi nhắc tới các vai giang hồ hoặc nhân vật có tính cách mạnh.

Tạo hình Khương liều trong "Độc đạo" của Duy Hưng

Duy Hưng đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 2014 và tham gia nhiều vở diễn như Trái tim trong trắng, Bỉ vỏ, Vùng lạnh... Tuy nhiên, bước ngoặt giúp tên tuổi anh được đông đảo khán giả biết đến là vai Hoàng “mặt sắt” trong bộ phim Người phán xử.

Sau thành công đó, nam diễn viên liên tiếp xuất hiện trong các tác phẩm như Quỳnh búp bê, Mê cung, Phố trong làng... với hình ảnh quen thuộc là những nhân vật giang hồ hoặc có tâm lý phức tạp.

Không chỉ trên truyền hình, ngoại hình góc cạnh, ánh mắt dữ dằn và phong thái mạnh mẽ cũng khiến Duy Hưng thường xuyên được các đạo diễn lựa chọn cho dạng vai này. Theo thời gian, hình tượng ấy dần trở thành "thương hiệu" gắn liền với tên tuổi của anh.

Dẫu vậy, Duy Hưng không hoàn toàn đóng khung mình trong các vai xã hội đen. Anh từng tạo thiện cảm với khán giả khi vào vai ông bố đơn thân Đồng trong Mùa hoa tìm lại hay nhân vật Trung “trâu” hài hước trong Gara hạnh phúc. Những vai diễn này cho thấy khả năng biến hóa đa dạng của nam diễn viên ngoài dạng vai gai góc quen thuộc.

Duy Hưng vai Khương liều trong "Độc đạo"

Gần đây nhất, trong Độc đạo, Duy Hưng tiếp tục gây chú ý với vai Khương - con trai riêng của một ông trùm đã rửa tay gác kiếm. Nam diễn viên từng chia sẻ đây là một trong những vai diễn khiến anh tốn nhiều tâm sức vì diễn biến tâm lý nặng nề và phức tạp.

Chính vì đã quá thành công với những nhân vật mang màu sắc giang hồ, việc Duy Hưng xuất hiện trong diện mạo lịch lãm ở Lửa trắng tạo nên cảm giác mới mẻ đối với khán giả. Những bình luận hài hước xuất hiện dày đặc không hẳn là sự hoài nghi về khả năng diễn xuất, mà phần nào phản ánh việc hình tượng giang hồ của anh đã in đậm trong tâm trí người xem.

Khán giả có thể chưa quen với một Duy Hưng mặc vest, đeo kính và xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu hơn thường lệ. Nhưng chính sự bất ngờ đó cũng cho thấy sức hút của nam diễn viên khi mỗi lần thay đổi hình ảnh đều tạo nên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.