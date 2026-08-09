Mỹ nhân đóng 2 phim đang gây sốt toàn cầu là bà xã của 'Người Nhện'

Góp mặt trong hai bom tấn lớn nhất mùa hè là “The Odyssey” và “Spider-Man: Brand New Day”, Zendaya trở thành minh tinh có tổng doanh thu phòng vé cao nhất thế giới năm 2026.

Cả hai phim vẫn đang được chiếu tại rạp và mang về 2 tỷ USD trên toàn cầu. Thành công của loạt bom tấn giúp Zendaya tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hạng A có sức hút bậc nhất Hollywood hiện nay.

Trong “The Odyssey”, Zendaya đóng vai nữ thần Athena. Truyền thông quốc tế nhận xét, trong phim, cô có vẻ đẹp thanh thoát, thông minh và quyền lực - những phẩm chất gắn liền với Athena trong thần thoại.

Còn ở “Spider-Man: Brand New Day”, mỹ nhân vào vai MJ (Michelle Jones-Watson). Dù thời lượng xuất hiện không quá nhiều, vai diễn vẫn giữ vị trí đặc biệt trong mạch truyện.

Zendaya sinh năm 1996 tại California (Mỹ), bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu nhí trước khi được biết đến rộng rãi qua các bộ phim của Disney.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến khi cô đảm nhận vai MJ trong loạt phim Spider-Man của Marvel, sánh đôi cùng Tom Holland. Thành công của loạt phim giúp Zendaya trở thành một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất Hollywood.

Những năm gần đây, cô liên tục khẳng định thực lực qua các tác phẩm như “Euphoria”, “Dune”, “Challengers”... Năm 2020, cô trở thành nữ diễn viên trẻ nhất giành giải Emmy hạng mục “Nữ chính xuất sắc” ở thể loại phim chính kịch với vai Rue Bennett trong “Euphoria”. Đây cũng cột mốc đưa tên tuổi Zendaya vươn lên hàng ngũ những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất làng giải trí Mỹ.

Sở hữu chiều cao khoảng 1m78 cùng vóc dáng mảnh mai và gương mặt góc cạnh, Zendaya nhiều năm liền góp mặt trong danh sách những ngôi sao mặc đẹp nhất Hollywood.

Cô là đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang và trang sức cao cấp. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, Zendaya đều trở thành tâm điểm nhờ khả năng biến hóa hình ảnh, từ vẻ đẹp cổ điển đến phong cách tương lai.

Zendaya là bà xã của “Người Nhện” Tom Holland. Họ nên duyên sau khi cùng tham gia loạt dự án Spider Man.

Tháng 6/2026, cặp đôi xác nhận đã kết hôn. Khác với nhiều ngôi sao cùng thế hệ, Zendaya và Tom Holland lựa chọn giữ kín đời tư trước truyền thông.

Những khoảnh khắc tương tác đầy tình cảm của họ luôn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Họ cũng được xem là cặp đôi quyền lực mới của Hollywood.