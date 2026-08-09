Britney Spears bất ổn

Britney Spears là người có niềm tin vào Chúa. Tuy nhiên, một trong 2 con trai của "Công chúa nhạc pop" tuyên bố dõng dạc chỉ đặt niềm tin tuyệt đối vào khoa học . Spears tổn thương vì điều này và tự nhìn nhận cô thất bại trong vai trò người mẹ, nuôi nấng và chỉ bảo con cái.

Chủ nhân bản hit Baby One More Time đăng lại tấm ảnh 2 con trai cô - Sean (hiện 20 tuổi) và Jayden (19 tuổi) - thời thơ ấu, cởi trần vui đùa trên bãi biển. Nữ ca sĩ xin lỗi 2 con trai, gia đình và khán giả vì những vấp ngã trong quá khứ. Spears thổ lộ: "Tôi muốn nói với các con tôi và mọi người nói chung rằng tôi xin lỗi vì những sai lầm của tôi trước đây".

Spears trong show diễn mới nhất vào tháng 7.

Tâm điểm trong bài viết của Spears là màn công kích bố mẹ ruột, ông Jamie Spears và bà Lynne Spears. Cô kể ra một chi tiết khiến mình bị tổn thương sâu sắc - nhiều năm trước, bố mẹ cô đã đưa các cậu nhóc đi chơi biển vào cuối tuần, không cần thông qua đồng ý của Spears.

Nữ ca sĩ nhớ lại quãng thời gian bị kìm kẹp dưới quyền bảo hộ của bố, kéo dài 13 năm và chấm dứt từ tháng 11/2021. Spears nhấn mạnh cô bị bố cấm cản ra ngoài ăn hamburger cùng bạn bè vì sợ truyền thông chú ý. Trong khi đó, bố mẹ Spears lại thoải mái đi dạo cùng 2 con của cô.

"Tôi cảm thấy bị hạ nhục... Thật sự tôi đã gục ngã và khóc ròng suốt hai tháng trời," Britney chia sẻ.

"Công chúa nhạc pop" nói bản thân đã bị tẩy não suốt thời gian dài, bị lợi dụng và đánh mất quãng thời gian quý giá của thanh xuân. Cô nhấn mạnh khi lớn lên và trưởng thành, thoát khỏi "vòng kim cô" của quyền bảo hộ từ bố, mới nhận ra giá trị của một người phụ nữ.

Ba tháng trước, Spears bị bắt tại nhà riêng ở quận Ventura, California vì lái xe vượt tốc độ và lạng lách trên đường. Sau đó, cô nhận lỗi trước tòa, nhận mức án 12 tháng quản chế, nộp phạt hành chính và được yêu cầu trị liệu định kỳ với bác sĩ tâm lý. Spears trải qua 3 tháng điều trị tâm lý trước khi trở lại với bài đăng mới nhất.

"Công chúa nhạc Pop" chạm đến đỉnh cao âm nhạc khi còn rất trẻ, từ dấu mốc siêu hit Baby One More Time và nhanh chóng trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, hào quang rực rỡ của Spears lùi lại phía sau, nhường chỗ cho cuộc đời đầy rẫy những bất ổn và bi kịch.

Vết sẹo tâm lý vẫn gây ám ảnh cho Spears mỗi ngày.

Sự soi mói tàn nhẫn của truyền thông cùng áp lực dư luận đã đẩy Britney vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng trong những năm 2007, 2008. Nghiêm trọng nhất là việc cô bị đặt dưới quyền bảo hộ hà khắc của cha ruột, ông Jamie Spears, suốt 13 năm đằng đẵng.

Trong quãng thời gian đen tối đó, nữ ca sĩ bị tước đoạt các quyền tự do cơ bản nhất, bị lợi dụng và đánh mất quyền làm mẹ một cách trọn vẹn. Như những gì cô chia sẻ trong bài đăng mới nhất, bản thân Spears từng uất ức khóc ròng suốt hai tháng khi phát hiện cha mẹ ruột lén lút đưa các con mình đi chơi biển, trong khi cô bị cấm cản ra ngoài.

Quyền bảo hộ vô lý từ ông Jamie kết thúc vào tháng 11/2021, song những di chứng tâm lý và sự rạn nứt gia đình vẫn đeo bám nữ ca sĩ. Hiện tại, Britney vẫn chật vật hàn gắn tổn thương, nỗ lực tìm kiếm sự bình yên qua những sở thích giản dị và xoa dịu một tâm hồn từng bị tước đoạt.