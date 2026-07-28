Tô Dũng và Minh Thu gây chú ý khi yêu nhau từ đời lên phim

Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình "Mùa hè năm ấy", sự xuất hiện của dàn diễn viên: Tô Dũng, Minh Thu (Thu Mít), Trọng Lân, Châu Dương, Long Vũ... thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đặc biệt, cặp đôi Tô Dũng và Minh Thu đang yêu nhau ngoài đời được lựa chọn vào vai một cặp đôi có tình cảm trong phim.

Dàn diễn viên chính của Mùa hè năm ấy (gồm 2 tuyến khi còn là học sinh và lúc trưởng thành)

Được hỏi về việc vừa là người yêu ngoài đời, vừa đóng vai một cặp đôi trên phim, Tô Dũng cho biết anh không xem đó là lợi thế hay trở ngại, đồng thời khẳng định luôn muốn giữ chuyện tình cảm cho riêng mình.

"Quan điểm của tôi là chuyện tình yêu vốn dĩ thuộc về hai người. Tôi không muốn chia sẻ quá nhiều về đời tư trên mạng xã hội, dù biết đó là sự quan tâm, yêu thương của khán giả", nam diễn viên nói.

Theo Tô Dũng, việc để một cặp đôi ngoài đời cùng đóng vai yêu nhau trên phim là "con dao hai lưỡi". Một mặt, khán giả có thể thích thú khi chứng kiến sự kết hợp ăn ý của cả hai. Tuy nhiên, điều này cũng dễ khiến người xem bị phân tâm, làm giảm cảm xúc khi theo dõi câu chuyện.

"Khán giả có thể mong hai nhân vật nắm tay nhau, gần nhau hơn, trao nhau một nụ hôn. Nhưng khi biết họ đang yêu nhau ngoài đời hoặc là vợ chồng, cảm giác thưởng thức bộ phim sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều", anh chia sẻ.

Tô Dũng và Minh Thu.

Nam diễn viên bày tỏ mong muốn, công chúng quan tâm nhiều hơn đến nhân vật và câu chuyện trong phim thay vì đời sống riêng của hai diễn viên.

"Tôi vào vai Khánh, một người đàn ông mang nhiều tổn thương và nội tâm từ quá khứ. Phương (Minh Thu) cũng có những dằn vặt của riêng mình. Điều tôi mong khán giả chờ đợi là hành trình của hai nhân vật sau 10 năm sẽ diễn ra như thế nào, chứ không phải câu chuyện cá nhân của chúng tôi", anh nói.

Tô Dũng cũng khẳng định, khi tới trường quay, anh và Minh Thu luôn xem nhau là đồng nghiệp. Hai người trao đổi, thảo luận về kịch bản như bất kỳ bạn diễn nào khác để mang đến hiệu quả tốt nhất cho vai diễn.

"Ở phim trường, chúng tôi coi nhau là đồng nghiệp, cùng bàn bạc với đạo diễn và ê-kíp để làm sao nhân vật và tác phẩm được tốt nhất", anh cho biết.

Nói về công việc diễn xuất, Tô Dũng cho rằng, tâm thế của người diễn viên rất quan trọng. "Nếu coi mỗi ngày đến phim trường là một ngày đi làm thì sẽ rất áp lực. Nhưng nếu xem đó là nơi mình được tận hưởng công việc mình yêu thích thì mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn", anh chia sẻ.

Trong khi đó, Minh Thu thừa nhận, cô chịu không ít áp lực khi đảm nhận vai diễn trong "Mùa hè năm ấy", đặc biệt khi đóng cặp với chính bạn trai.

"Bạn diễn rất quan trọng với tôi. Riêng khi diễn cùng anh Dũng thì áp lực còn gấp đôi vì anh ấy khá khó tính, kỹ tính trong công việc. Nhiều lúc hai anh em cùng trao đổi với nhau, rồi tiếp thu thêm ý kiến của đạo diễn. Thú thật là tâm lý của tôi không vững lắm nên cũng khá áp lực", nữ diễn viên bộc bạch.

Minh Thu bộc bạch, cô khá áp lực khi diễn xuất cùng bạn trai

Dẫu vậy, Minh Thu cho biết cô cảm thấy may mắn khi có một bạn diễn luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt quá trình quay phim. "Là người đồng hành cùng nhau, tôi rất biết ơn và trân trọng anh Dũng cũng như tất cả các đồng nghiệp trong đoàn phim", cô nói.

"Mùa hè năm ấy" khai thác đề tài tuổi học trò với những câu chuyện về tình bạn, tình yêu đầu đời và hành trình trưởng thành của một nhóm bạn trẻ. Bộ phim sẽ lên sóng từ ngày 3/8, nối tiếp khung giờ phát sóng của "Dưới ô cửa sáng đèn".

Ở giai đoạn tuổi học trò, các nhân vật chính do Long Vũ (Khánh), Lưu Ly (Phương), Hà Thành (Tùng), Nguyễn Trình (Ly) và Hoàng Hải (Hoàng) đảm nhận. Khi câu chuyện chuyển sang giai đoạn trưởng thành, các vai diễn lần lượt được giao cho Tô Dũng, Minh Thu, Trọng Lân, Châu Dương và Phan Thắng.

Bên cạnh dàn diễn viên trẻ, bộ phim còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như: Vân Dung, Anh Tuấn, Hồng Hạnh, Thùy Dương, Lý Chí Huy, Cù Thị Trà, Hoàng Phương Thảo, Trình Mỹ Duyên..., hứa hẹn mang đến một bức tranh giàu cảm xúc về tuổi trẻ, những rung động đầu đời và hành trình trưởng thành của mỗi con người.

Tô Dũng (Tô Tuấn Dũng, sinh năm 1991) là diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam, được khán giả biết đến qua nhiều phim truyền hình VTV như Hương vị tình thân, Đấu trí, Cuộc đời vẫn đẹp sao và Cuộc chiến không giới tuyến. Sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, anh thường đảm nhận các vai phụ giàu cảm xúc và được yêu mến với biệt danh "nam thần vai phụ" của màn ảnh Việt.