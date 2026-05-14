Bê bối chấn động dư luận Thái Lan, nhiều nghệ sĩ phải xin lỗi

Bê bối phía sau gia tộc

Vụ việc bắt đầu bùng nổ khi Psi Scott (tên thật là Siranudh Scott), nhà hoạt động môi trường kiêm người thừa kế của gia tộc Bhirombhakdi - gia đình đứng sau đế chế Singha Corporation trị giá hàng tỷ USD - công khai đoạn video tố cáo quá khứ đen tối.

Psi khẳng định bản thân từng là nạn nhân bị xâm hại tình dục bởi chính anh trai ruột Pi Scott (Sunit Scott) trong giai đoạn thiếu niên. Cú sốc này càng lớn hơn khi Psi cho biết các thành viên trong gia đình đều biết chuyện nhưng chọn cách im lặng để bảo vệ bộ mặt gia tộc.

Pi Scott (trái) và em trai Psi Scott trên livestream vạch trần và đính chính.

Đáp trả lại những lời buộc tội nặng nề này, ngày 12/5, Pi Scott đăng tải video phủ nhậ.n Với thái độ kiên quyết, Pi khẳng định mình chưa bao giờ có ý nghĩ đồi bại với em trai và gọi những hành vi bị cáo buộc là "điều ghê tởm".

Pi biện minh rằng thời điểm đó mình còn quá nhỏ, không nhận thức được hành động và chỉ là những trò đùa nghịch của hai anh em. Anh tiết lộ gia đình đã cố gắng đưa Psi đi điều trị tâm lý nhưng người em đã cắt đứt liên lạc.

Không dừng lại ở đó, vợ của Pi là nữ diễn viên nổi tiếng Mild Lapassalan (nghệ danh: WJ Mild) cũng nhanh chóng nhập cuộc để bảo vệ chồng. Mild chia sẻ văn bản luật sư tuyên bố khởi kiện những ai xuyên tạc sự thật, đồng thời đăng tải giấy tờ đất đai nhằm bác bỏ thông tin gia đình cô lập mưu chiếm đoạt tài sản của em chồng.

Trước những lời phủ nhận từ phía anh chị, ngày 13/5, Psi Scott tung ra đoạn ghi âm đối thoại trực tiếp giữa hai anh em. Trong đoạn ghi âm dài 4 phút nằm trong bản gốc 20 phút, Pi Scott thừa nhận có những hành vi sai trái trong quá khứ.

Psi tung đoạn ghi âm giữa hai anh em làm bằng chứng.

Anh lập luận rằng khi đó mình mới 16 tuổi, còn quá trẻ để hiểu hậu quả. Psi lập tức bác bỏ, khẳng định ở tuổi 16, anh trai hoàn toàn đủ nhận thức để không ép buộc một đứa trẻ 10 tuổi thực hiện hành vi trái luân thường đạo lý.

Nỗi đau của Psi càng nhân lên khi anh tiết lộ mình vốn đã bị bảo mẫu xâm hại trước đó và từng hy vọng anh trai sẽ là điểm tựa. Cuối cùng, chính người thân lại gây ra vết thương tâm lý khiến anh không dám yêu ai đến tận bây giờ.

Các nghệ sĩ đồng loạt xin lỗi

Vốn là diễn viên, người mẫu nổi tiếng, Mild Lapassalan được nhiều đồng nghiệp trong giới ủng hộ. Bài đăng của vợ chồng cô được các nghệ sĩ như Baifern Pimchanok, Mario Maurer, Kimmy Kimberley, Mew Nittha, Toey Pongsakorn... thả tim dưới bài viết.

Hành động này ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận. Cư dân mạng Thái cho rằng việc các ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn công khai ủng hộ một người đang bị cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em là hành vi thiếu đạo đức và thể hiện EQ thấp.

Vợ chồng nữ diễn viên Mild Lapassalan. Cô đang mang thai con đầu lòng với Pi.

Nhiều ý kiến gay gắt: "Một cái like của người nổi tiếng không khác gì sự ủng hộ và dẫn dắt fan của họ tin vào điều sai trái". "Phải tẩy chay các nghệ sĩ nhấn like bài viết của vợ chồng này"...

Trước sức ép quá lớn, hàng loạt ngôi sao đã phải "bỏ tim" và đăng bài xin lỗi công khai. Tối 13/5, nam diễn viên Tay Tawan giải thích rằng hành động của anh ban đầu chỉ nhằm ủng hộ Mild đang bị tấn công bằng những lời lẽ quá khích. Tay Tawan khẳng định anh không hề ủng hộ bạo lực gia đình hay xâm hại tình dục dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời gửi lời xin lỗi vì đã gây hiểu lầm.

Tương tự, nam diễn viên Zee Pruk phân trần rằng anh thường có thói quen nhấn thích bài của những người mình theo dõi khi chúng hiện lên bảng tin một cách vô thức.

Nữ rapper đình đám MILLI cũng lên tiếng xin lỗi vì hành động gây hiểu lầm là ủng hộ cho phía nhà chồng của Mild.

Các nghệ sĩ đều đã "bỏ thích" hai bài đăng nói trên. Danh sách vẫn bị cư dân mạng chụp lại và chỉ trích trách nhiệm của người nổi tiếng trước các vấn đề nhạy cảm.

