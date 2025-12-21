Kendall Jenner vướng tin đồn hẹn hò 'ông trùm nước hoa' hơn 18 tuổi

Kendall Jenner (30 tuổi) và Ben Gorham (48 tuổi) mới đây được bắt gặp sánh đôi khi đi mua sắm tại Los Angeles vào thứ Tư, ngày 17/12. Cả hai cùng diện trang phục đen đơn giản, mang phong cách thoải mái. Họ dành phần lớn thời gian tại cửa hàng đồ cổ La Maison Française Antiques, trước khi ghé một quán cà phê kiêm hiệu sách thời thượng trong khu vực.

Kendall Jenner và Ben Gorham mua sắm hôm 17/12. Ảnh: Backgrid

Theo Daily Mail, đây là lần thứ tư Kendall Jenner và Ben Gorham xuất hiện cùng nhau trong vòng ba tháng qua. Trước đó, vào tháng 9, cả hai lần đầu bị chụp ảnh ở một hiệu sách ở Tây Hollywood. Vài ngày sau, họ được bắt gặp dùng bữa trưa tại nhà hàng Field and Fort ở Summerland. Đến tháng 10, Kendall và Ben tiếp tục xuất hiện cùng nhau khi mua sắm tại Paris (Pháp).

Tần suất gặp gỡ dày đặc khiến công chúng nghi ngờ cả hai đang hẹn hò. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng mối quan hệ giữa Kendall Jenner và Ben Gorham có thể liên quan đến công việc, chẳng hạn như hợp tác dòng nước hoa hoặc sản phẩm hương thơm cho không gian sống - lĩnh vực phù hợp với niềm đam mê thiết kế nội thất của Kendall.

Kendall Jenner và ông trùm nước hoa thư giãn trong quán cafe. Ảnh: Backgrid

Ben Gorham là nhà chế tác nước hoa và doanh nhân nổi tiếng người Thụy Điển - người sáng lập thương hiệu cao cấp Byredo. Khởi đầu với các dòng nước hoa, Byredo những năm gần đây đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như mỹ phẩm, hương thơm không gian sống, thời trang và phụ kiện, trang sức. Năm 2022, thương hiệu Byredo được định giá khoảng 1 tỷ Euro.

Ben Gorham sinh ra tại Thụy Điển, có mẹ là người Ấn Độ, cha là người Canada gốc Scotland và Pháp. Tuổi thơ của anh gắn liền với nhiều quốc gia. Ben từng theo học ngành kinh doanh tại Đại học Ryerson (Toronto), sau đó rời trường để theo đuổi sự nghiệp bóng rổ chuyên nghiệp. Một thời gian sau, anh chuyển hướng sang nghệ thuật, theo học tại Stockholm, tốt nghiệp mỹ thuật và bén duyên với ngành nước hoa sau khi gặp gỡ một nhà sản xuất mùi hương.

Trong khi đó, Kendall Jenner hiện là một trong những người mẫu hàng đầu thế giới, đồng thời là nhà sáng lập thương hiệu rượu 818 Tequila. Trong quá khứ, mỹ nhân nhà Kardashian từng có mối quan hệ tình cảm với cầu thủ bóng rổ Devin Booker và rapper người Puerto Rico Bad Bunny.