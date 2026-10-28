Kim Kardashian 'tức giận vì Paris Hilton 17 lần hủy hẹn phỏng vấn'

Nhà báo Jonathan Van Meter dành 5 năm gặp gỡ, tìm hiểu Kim Kardashian, 46 tuổi, để viết cuốn Citizen Kim: The Woman Who Created the Future (Kim: Người phụ nữ kiến tạo tương lai). Ông phỏng vấn các thành viên gia đình và bạn bè thân thiết của cô cho cuốn tiểu sử sắp phát hành, nhưng không thể thu xếp được với Paris Hilton, người có vai trò quan trọng trong hành trình nổi tiếng của cô.

Paris Hilton (trái) và Kim Kardashian năm 2019. Ảnh: Splash

"Vào giai đoạn cuối của quá trình thực hiện, tôi nói với Kim rằng mình nên phỏng vấn Paris Hilton", Van Meter kể với The Hollywood Reporter tuần trước. "Kim kiểm tra và cho biết Paris đồng ý, nhưng tôi phải liên hệ thông qua người phụ trách truyền thông của cô ấy. Điều đó khá bất thường, bởi với những người khác, Kim chỉ cần nhắn tin là xong".

Nhà báo cho biết ông đã gửi câu hỏi và liên hệ với trợ lý của Paris để thu xếp lịch phỏng vấn. "Thế rồi cuộc phỏng vấn bị hủy tới 17 lần trong khoảng bốn tháng", ông tiết lộ. "Cuối cùng, tôi nghĩ những lần hủy hẹn còn thú vị hơn bất cứ điều gì cô ấy có thể kể".

Về phản ứng của Kardashian khi biết chuyện, Van Meter nói: "Kim rất tức giận khi tôi kể với cô ấy. Có vẻ việc đó đã khơi lại những cảm giác khó chịu âm ỉ từ lâu giữa hai người".

Đại diện của Paris Hilton không phản hồi yêu cầu bình luận từ People. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với Paris cho biết việc thu xếp phỏng vấn do một trợ lý cũ phụ trách và có thể đã bị bỏ sót giữa lịch trình bận rộn của cô.

"Paris cùng lúc thực hiện nhiều dự án và liên tục di chuyển, vì vậy việc thu xếp phỏng vấn đôi khi gặp khó khăn. Kim không tức giận. Trên thực tế, cả hai đều tham gia vào những dự án sắp tới của nhau và vẫn luôn ủng hộ đối phương", nguồn tin nói.

Paris Hilton, 45 tuổi, và Kim Kardashian thân thiết từ khi còn trẻ. Mối quan hệ này được xem là một trong những yếu tố góp phần đưa Kim đến gần hơn với công chúng. Trước khi tạo dựng tên tuổi riêng, Kim từng làm trợ lý và stylist cho Paris trong thời gian tiểu thư nhà Hilton tham gia chương trình truyền hình thực tế The Simple Life. Đến năm 2007, Kim bắt đầu nổi tiếng rộng rãi khi chương trình Keeping Up with the Kardashians lên sóng.

Paris Hilton và Kim Kardashian đầu những năm 2000. Ảnh: Instagram Paris Hilton

Trong nhiều năm qua, Kim luôn dành những lời khen ngợi cho Hilton và tình bạn giữa hai người. "Paris đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong sự nghiệp. Rất nhiều người biết đến tôi thông qua tình bạn với cô ấy", Kim chia sẻ với Los Angeles Times năm 2019.

Kim cho biết hai người "từng mất liên lạc một thời gian ngắn" sau khi cô bắt đầu ghi hình chương trình Keeping Up with the Kardashians. Tuy nhiên, họ vẫn tình cờ gặp nhau rồi nối lại quan hệ. Kardashian nói thêm: "Paris luôn thực sự ủng hộ và đối xử rất ngọt ngào với tôi".

Cuốn Citizen Kim dự kiến phát hành ngày 27/10. Theo phần giới thiệu, tác phẩm mang đến góc nhìn sâu sắc về một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong văn hóa đại chúng đương đại, nổi bật với tư duy kinh doanh và sức ảnh hưởng.

Cuốn sách kết hợp lịch sử văn hóa, hành trình thời trang cao cấp và câu chuyện gia đình, khắc họa Kim Kardashian như một trong những người nổi tiếng có ảnh hưởng lớn nhưng cũng bị hiểu lầm nhiều nhất, đồng thời lý giải những yếu tố góp phần tạo nên danh tiếng của cô.

"Kim không phải hình mẫu đơn giản, một chiều như nhiều người vẫn hình dung. Trên thực tế, cô ấy là một trong những người có năng lực, tháo vát và nhạy bén nhất mà tôi từng gặp. Tôi muốn kể lại hành trình đưa Kim Kardashian trở thành người như ngày hôm nay, đồng thời qua câu chuyện của cô, phác họa bức tranh về thế giới mà chúng ta đang sống", Jonathan Van Meter nói.