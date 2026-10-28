Tổ ấm sắp thành hình của Việt Anh - Quỳnh Nga

Việt Anh cho biết anh và bạn gái, diễn viên Quỳnh Nga, vừa thống nhất bản thiết kế của kiến trúc sư và đang tiến hành hoàn thiện nội thất cho tổ ấm chung. Anh kỳ vọng được về nhà mới trước Tết Nguyên đán.

Việt Anh - Quỳnh Nga góp tiền mua chung một căn biệt thự ở ngoại thành Hà Nội từ trước khi công khai chuyện tình cảm. Theo nam diễn viên, cơ ngơi cao 5 tầng, rộng 100 m2 mỗi mặt sàn, được thiết kế nội thất theo phong cách tân cổ điển hiện đại với hai tông màu trắng - be chủ đạo.

Cả hai mất nhiều thời gian, thậm chí nhiều lần tranh cãi mới đi đến thống nhất trong việc thiết kế.

"Có những ngày không đứa nào nói chuyện với đứa nào vì dỗi nhau, cuối cùng kiến trúc sư phải làm trọng tài", nam diễn viên kể.

Theo thiết kế, trong tổ ấm sắp thành hình của Việt Anh và Quỳnh Nga, phòng khách được thông với phòng ăn và bếp, tạo không gian mở, giúp tối ưu diện tích, có thể đón tiếp đông đảo bạn bè.

Quỳnh Nga cho biết bên cạnh việc thể hiện phong cách riêng, cô hướng đến tiêu chí tối ưu diện tích và công năng sử dụng khi xây nhà.

Phòng ngủ chính của cặp diễn viên được thiết kế với điểm nhấn là vách ngăn kính với phòng tắm giống với nhiều resort, khách sạn 5 sao họ từng lưu trú.

Từng vài lần chuyển nhà nhưng đây là lần đầu tiên Quỳnh Nga dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng, hoàn thiện từ phần thô nên còn nhiều bỡ ngỡ. Cô thường xuyên hỏi kinh nghiệm người quen cũng như khán giả trên mạng xã hội để tìm điểm cân bằng giữa sở thích cá nhân, công năng cũng như khả năng thi công.

Họ cũng thiết kế sẵn phòng trẻ em để chuẩn bị việc có con chung sau này. Quỳnh Nga và bạn trai muốn thuận theo tự nhiên, chờ duyên trời cho trong chuyện con cái.

Việt Anh chiều lòng bạn gái khi thiết kế riêng phòng thay đồ dành cho sở thích trưng bày nước hoa, phụ kiện cũng như các món đồ thời trang.

Các không gian sảnh, hành lang đều được kiến trúc sư chăm chút từng chi tiết theo sở thích nữ chủ nhân.

Cặp diễn viên hiện chưa tiết lộ kế hoạch tổ chức đám cưới. Theo Quỳnh Nga, họ được hai bên gia đình vun vén nên chuyện cưới hỏi chỉ là hình thức. Điều cô mong mỏi hơn là việc hai người luôn hạnh phúc khi bên nhau, có thể đi chung đường dài, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.

Quỳnh Nga sinh năm 1988, vào nghề với vai trò ca sĩ nhưng nổi tiếng sau khi tham gia phim Lập trình cho trái tim phát sóng năm 2009. Diễn viên có thời gian nghỉ hoạt động showbiz trước khi trở lại qua các phim truyền hình: Về nhà đi con, Sinh tử... Năm 2023, Quỳnh Nga gây chú ý khi tham gia gameshow Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Đến năm 2024, cô giành quán quân cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ. Về đời tư, cô từng trải qua đổ vỡ hôn nhân với người mẫu Doãn Tuấn và tuyên bố độc thân từ 2019.

Việt Anh sinh năm 1981, là một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất khu vực phía Bắc. Được nhiều khán giả yêu mến từ vai diễn đầu tiên trong Chạy án, anh liên tiếp gặt hái nhiều thành công trong các phim: Gió nghịch mùa, Khi đàn chim trở về... Năm 2017, sau một thời gian tạm xa rời màn ảnh nhỏ, anh trở lại và được rất nhiều người yêu thích với vai Phan Hải trong Người phán xử. Sau đó, anh ghi dấu ấn với các phim Sinh tử, Hướng dương ngược nắng... Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2023. Trước khi đến với Quỳnh Nga, anh từng hai lần đổ vỡ hôn nhân và có hai người con riêng.

Ảnh: NVCC