Phương Oanh ở tuổi 37 tận hưởng cuộc sống bên cặp song sinh đáng yêu

Sau khi kết thúc phim "Gió ngang khoảng trời xanh", Phương Oanh chưa nhận đóng phim và tập trung cho cuộc sống riêng. Cô thường xuất hiện trên trang cá nhân với hình mẫu người phụ nữ của gia đình.

Phương Oanh thường chia sẻ những video nấu ăn trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của người theo dõi. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến lúc hoàn thành món ăn, nữ diễn viên ghi lại quá trình chế biến với cách thể hiện gần gũi.

Không còn là hình ảnh một diễn viên xuất hiện với lớp trang điểm chỉn chu trước ống kính, Phương Oanh trong căn bếp mang đến cảm giác đời thường hơn. Cô dành thời gian chuẩn bị món ăn, tìm hiểu cách chế biến và giới thiệu những món quen thuộc trong bữa cơm gia đình.

Với nhiều người, nấu ăn là công việc lặp lại mỗi ngày. Nhưng đó lại là sở thích của Phương Oanh, trong một lần gặp gỡ cuối năm với báo chí, Phương Oanh chia sẻ đây là khoảng thời gian để thư giãn, tập trung vào điều mình yêu thích và tạm gác những bộn bề bên ngoài. Những video của Phương Oanh cho thấy cô đang duy trì một hoạt động riêng bên cạnh việc chăm sóc các con.

Chính vì vậy, Phương Oanh nhận được sự quan tâm của khán giả nhiều hơn. Những câu chuyện về căn bếp, món ăn hay sinh hoạt thường ngày cũng giúp cô giữ được sự hiện diện trên mạng xã hội.

Ngoài sở thích cá nhân, Phương Oanh còn dành thời gian cho cặp song sinh Jimmy và Jenny. Làm mẹ cũng khiến nhịp sống của Phương Oanh thay đổi.

Nếu trước đây, lịch trình của cô gắn với việc học thoại, quay phim và các hoạt động nghệ thuật thì hiện tại, việc chăm sóc con trở thành một phần quan trọng trong ngày. Những kế hoạch cá nhân cũng cần được tính toán sao cho phù hợp với nhu cầu của hai bé.

Phương Oanh sinh năm 1989, từng ghi dấu trên màn ảnh qua nhiều bộ phim như Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân... Sau thời gian tạm gác diễn xuất để chăm sóc gia đình và sinh hai con, cô trở lại màn ảnh với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh vào năm 2025.