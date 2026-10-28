Trâm bị tung loạt ảnh nhạy cảm lên mạng

Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 phim "Xóm nhỏ", sau một loạt sự cố trong chặng đường mưu sinh nơi thành phố, Trâm đã nhận lời ký hợp đồng làm người mẫu chụp đồ ngủ. Ban đầu, cô ngây thơ nghĩ rằng mình chỉ chụp những bộ đồ kín đáo như cộc tay hay dài tay.

Tuy nhiên, khi đến studio, Trâm bất ngờ bị yêu cầu mặc những bộ đồ ren hở hang và nhạy cảm.

Trâm ký hợp đồng làm người mẫu ảnh. Ảnh VFC

Dù Trâm từ chối nhưng phía ê-kíp chụp ảnh đã dùng ngay bản hợp đồng để gây áp lực, cho rằng việc dừng hợp đồng sẽ làm tốn kém chi phí và thời gian của họ.

Để dụ dỗ Trâm tiếp tục, người chụp ảnh đã dùng lời lẽ ngon ngọt, hứa hẹn hợp tác lâu dài và chủ động tăng thù lao thêm 2 triệu đồng để cô chụp cho xong bộ ảnh.

Trâm bị lừa chụp những bức ảnh nhạy cảm. Ảnh VFC

Những người hàng xóm đã phát hiện những bức ảnh nhạy cảm của Trâm đang được phát tán trên mạng. Mọi người đều xôn xao khi nhìn thấy những hình ảnh này qua màn hình điện thoại.

Cô chủ nhà trọ đã trực tiếp mang điện thoại đến chất vấn Trâm: "Đây có phải là bộ ảnh 4 triệu đi chụp không?". Lúc này, Trâm hoảng hốt kêu lên: "Không phải đâu cô ơi, họ lừa cháu rồi!".

Trâm cảm thấy sốc khi những hình ảnh nhạy cảm của mình bị tung lên mạng xã hội. Ảnh VFC

Ở diễn biến khác trong tập phim, khi nhìn thấy các clip nhảy múa trên mạng thu hút nhiều lượt xem, bé An ngây ngô hiểu rằng nếu có nhiều người theo dõi thì sẽ kiếm được tiền. Thương bố vất vả, cô bé muốn học nhảy để giúp bố bán được nhiều hàng hơn.

Thấy vậy, Trâm đã vui vẻ hướng dẫn cô bé từng động tác tay và cách lắc hông sao cho lên hình thật thu hút.

Trâm hướng dẫn bé An thực hiện các điệu nhảy để tạo sức hút nếu chia sẻ lên mạng xã hội. Ảnh VFC

Tập 6 phim "Xóm nhỏ" phát sóng lúc 21h00 ngày 28/10 trên VTV1.