Kim Kardashian: 'Bạn trai đáp ứng đủ 55 tiêu chí của tôi'

Trong tập phát sóng ngày 22/10 của chương trình truyền hình thực tế The Kardashians, Kim Kardashian trò chuyện với danh hài Nikki Glaser về danh sách những điều cô mong muốn ở bạn trai. Ngôi sao 46 tuổi cho biết người đàn ông hiện tại hội tụ đầy đủ những phẩm chất mà cô tìm kiếm.

"Có thể nói rằng mọi tiêu chí trong danh sách những điều tôi mong muốn đều đã được đáp ứng. Thật khó tin phải không? Tất cả, 55 tiêu chí. Một ngày nọ, tôi chợt nhìn lại và nghĩ: 'Để xem nào, mình đã mong muốn những gì nhỉ?', rồi nhận ra điều nào cũng đúng với người ấy. Cảm giác thật tuyệt vời".

Kim Kardashian trong chương trình The Kardashians. Ảnh: Hulu

Kim Kardashian không đề cập đến tên bạn trai, nhưng cho biết: "Tôi chỉ có thể nói rằng mình đang thực sự rất hạnh phúc. Hiện tại tôi chỉ chia sẻ đến vậy thôi".

Kim hiện hẹn hò tay đua Lewis Hamilton, 41 tuổi - ngôi sao 7 lần vô địch thế giới F1. Hai người xuất hiện cùng nhau từ tháng 2, sánh đôi ở nhiều sự kiện. Cặp sao cũng chia sẻ những hình ảnh trong các chuyến đi trên Instagram, dù Kim vẫn khá kín tiếng khi nói về mối quan hệ mới.

Kim Kardashian và Lewis Hamilton trong kỳ nghỉ ở Hawaii. Ảnh: Lewis Hamilton/Instagram

Trong một phân cảnh khác của The Kardashians, Kim nhận cuộc điện thoại riêng từ Hamilton. Cô còn khiến người hâm mộ liên tưởng đến tay đua người Anh khi hào hứng kể mình có 44% dòng máu Anh. Đây cũng là số xe đua gắn liền với Hamilton trong sự nghiệp.

Kim lần đầu chia sẻ danh sách tiêu chí tìm bạn đời trong một tập The Kardashians phát sóng năm 2023. Khi đó, cô mong muốn một người đàn ông biết bảo vệ, đứng về phía mình, điềm tĩnh, kiên nhẫn và luôn ủng hộ cô. Người ấy cũng cần thành đạt, có khiếu hài hước, thích những điều bất ngờ và được bạn bè, gia đình cô yêu quý. Đặc biệt, Kim muốn tìm một người có thể làm hình mẫu cho các con, nhất là hai con trai của cô.

Ngôi sao cũng cho biết không muốn bạn đời mang theo quá nhiều gánh nặng từ quá khứ, bởi bản thân đã có đủ những vấn đề cần giải quyết. Cô mong người ấy cao hơn mình, yêu thích tập luyện, có động lực, độc lập, không quá bám dính và có gu thẩm mỹ tốt.

Kim Kardashian và bạn trai hiện tại, Lewis Hamilton. Ảnh: Lewis Hamilton/Instagram

Trong một tập podcast This Life of Mine With James Corden phát sóng năm 2024, Kim bổ sung thêm một số tiêu chí: người đàn ông phải biết chịu trách nhiệm về hành động của mình, có hàm răng đẹp, biết tự lo liệu mọi việc và không khiến cô phải chăm sóc như trẻ con. "Tôi muốn một người tử tế, chân thành, có động lực và những mục tiêu riêng trong cuộc sống", cô nói.

Kim Kardashian chia tay Kanye West vào đầu năm 2021 sau 7 năm gắn bó, có chung bốn người con. Sau đó, cô hẹn hò với danh hài Pete Davidson nhưng mối quan hệ kết thúc sau vài tháng. Trong cuộc phỏng vấn với The Times of London hồi đầu tháng này, Kim nói cô từng độc thân 5 năm và tận hưởng khoảng thời gian đó để tập trung vào các con cũng như những dự án cá nhân. Khi ấy, cô không vội tìm kiếm tình yêu mà muốn dành thời gian chữa lành và hoàn thiện bản thân.

Khi được hỏi có muốn chia sẻ thêm về Hamilton hay không, Kim đáp: "Với tất cả sự tôn trọng, có lẽ tôi muốn giữ kín chuyện này hơn".