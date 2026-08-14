Kim Kardashian bị trộm đột nhập biệt thự, lấy chiếc Lexus

Theo hồ sơ pháp lý, nghi phạm Trey Mendel, 27 tuổi bị cáo buộc lẻn vào khuôn viên dinh thự rồi lấy chiếc Lexus GX 470 đời 2017 thuộc sở hữu của nhân viên làm việc cho Kim Kardashian. Theo TMZ, anh ta được cho là đã lẻn vào qua một cánh cổng, lấy đồ trong nhà chất lên xe và lái chiếc Lexus lòng vòng trong khu dân cư khép kín ở Hidden Hills.

Biệt thự của Kim Kardashian đang được cải tạo khi vụ trộm xảy ra. Ảnh: Backgrid

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Los Angeles cho biết lực lượng chức năng nhận được cuộc gọi đến căn biệt thự vào khoảng 15h45 hôm Chủ nhật (9/8) và đã bắt giữ Mendel ngay tại hiện trường. Người đàn ông hiện đối mặt với các cáo buộc lấy xe trái phép và trộm cắp cấp độ hai.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Kim Kardashian và bốn người con không có mặt tại nhà. Gia đình cô đang tạm sống tại một căn nhà thuê gần đó, trong thời gian biệt thự được cải tạo quy mô lớn.

Kim Kardashian. Ảnh: GC

Tại phiên điều trần mới đây, luật sư bào chữa cho biết Mendel có dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Thẩm phán đã yêu cầu tiến hành giám định tâm thần đối với nghi phạm. Mendel không có mặt tại phiên điều trần. Tòa án giữ nguyên mức tiền bảo lãnh 75.000 USD và ấn định phiên xét xử tiếp theo vào cuối tháng, sau khi nghi phạm hoàn tất quá trình giám định tâm thần.

Đây không phải lần đầu Kim Kardashian trở thành nạn nhân của vụ trộm. Năm 2016, cô từng bị một nhóm cướp có vũ trang khống chế tại căn hộ ở Paris (Pháp) và cướp nhiều tài sản giá trị, bao gồm trang sức hàng triệu USD. Tháng 5/2025, tám bị cáo trong vụ án này đã bị kết án với nhiều tội danh sau phiên tòa thu hút sự chú ý lớn của dư luận, trong đó Kim trực tiếp ra làm chứng.

Kim Kardashian và chồng cũ Kanye West mua biệt thự ở Hidden Hills, Los Angeles với giá khoảng 20 triệu USD vào năm 2014 và dành nhiều năm cải tạo trước khi chuyển đến sinh sống. Sau khi hai người ly hôn năm 2022, Kim giữ quyền sở hữu căn biệt thự, hiện được định giá khoảng 60 triệu USD.