Biến cố của mỹ nhân "Gia Đình Là Số 1"

Nguy cơ mất nhà sang vì tranh chấp hợp đồng

Chiều ngày 13/2, làng giải trí Hàn Quốc chấn động trước thông tin nữ diễn viên nổi tiếng Hwang Jung Eum đang đứng trước nguy cơ mất quyền kiểm soát đối với tài sản giá trị nhất của mình. Theo tờ Spotvnews, Tòa án trung tâm quận Seoul đã chính thức chấp thuận đơn yêu cầu tịch biên tạm thời căn hộ cao cấp của cô tại khu Itaewon sầm uất. Động thái này xuất phát từ phía Y.ONE Entertainment, đơn vị quản lý cũ từng có thời gian dài hợp tác cùng nữ minh tinh.

Căn hộ bị đưa vào diện phong tỏa có giá trị thị trường ước tính lên tới 4,6 tỷ won (tương đương khoảng 83 tỷ đồng). Trong khi đó, số tiền mà phía công ty cũ yêu cầu nữ diễn viên chi trả là 282 triệu won (khoảng 5,1 tỷ đồng). Việc phong tỏa một tài sản có giá trị lớn gấp nhiều lần khoản nợ cho thấy sự quyết liệt trong các biện pháp nghiệp vụ của Y.ONE Entertainment nhằm đảm bảo khả năng thu hồi vốn. Theo quy định pháp luật hiện hành, tịch biên tài sản là biện pháp cưỡng chế do cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Một khi lệnh này được thi hành, chủ sở hữu sẽ không thể thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng hay thế chấp đối với tài sản đó cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được hoàn tất.

Hwang Jung Eum tiều tụy, bật khóc rời phòng xử. Koreaboo.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc căng thẳng này bắt nguồn từ những mâu thuẫn trong quá trình thực hiện hợp đồng độc quyền giữa hai bên. Dù con số tranh chấp không quá lớn so với khối tài sản của một ngôi sao hạng A, việc để xảy ra tình trạng bị tòa án cưỡng chế cho thấy Hwang Jung Eum đang gặp khó khăn thực sự trong việc xoay sở dòng tiền hoặc hai bên đã hoàn toàn mất tiếng nói chung.

Ngay sau khi thông tin nổ ra, đại diện của Y.ONE Entertainment đã có những phản hồi đầu tiên với truyền thông. Họ khẳng định sự tôn trọng tuyệt đối với phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, phía công ty từ chối cung cấp thêm các tình tiết chi tiết về hồ sơ vụ án. Họ lo ngại việc rò rỉ thông tin nhạy cảm ở giai đoạn này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình xét xử đang diễn ra. Sự im lặng đầy ẩn ý này càng khiến dư luận thêm tò mò về những uẩn khúc phía sau mối quan hệ "cơm không lành, canh chẳng ngọt" giữa nữ hoàng phim rom-com một thời với nơi từng nâng đỡ cô.

Thực tế cho thấy mối quan hệ giữa Hwang Jung Eum cùng công ty quản lý cũ đã rạn nứt nghiêm trọng từ trước đó khá lâu. Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn diễn ra khi Hunminjeongeum Entertainment, công ty riêng thuộc sở hữu hoàn toàn của cô, vướng vào cáo buộc hoạt động sai quy định pháp luật. Cụ thể, đơn vị này đã không thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh văn hóa nghệ thuật đại chúng theo đúng quy định hiện hành. Ngay tại thời điểm nhạy cảm đó, thay vì đứng ra hỗ trợ "gà nhà", Y.ONE Entertainment đã nhanh chóng đưa ra thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền. Hành động này được truyền thông mô tả là sự ruồng bỏ phũ phàng, đẩy nữ diễn viên ra đường ngay giữa tâm bão scandal để tự mình gánh chịu hậu quả pháp lý.

Bi kịch chồng chất hậu bê bối tham ô tài sản

Việc bị phong tỏa căn hộ tại Itaewon chỉ là cú đánh bồi tiếp theo trong chuỗi ngày đen tối của Hwang Jung Eum. Trước khi đối mặt với nguy cơ mất nhà, danh tiếng của cô đã bị hoen ố nghiêm trọng bởi bản án hình sự liên quan đến tội danh tham ô. Cuối tháng 9/2025, Tòa Hình sự số 2 thuộc Tòa án quận Jeju đã tuyên phạt nữ diễn viên mức án 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo 4 năm. Đây là hình phạt thích đáng cho hành vi vi phạm Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt.

Gia đình từng được coi là kiểu mẫu của nữ diễn viên. IG.

Cáo trạng tại tòa làm rõ việc mỹ nhân Gia Đình Là Số 1 đã biển thủ số tiền khổng lồ lên tới 4,34 tỷ won (khoảng 82 tỷ đồng) từ quỹ của công ty Hunminjeongeum Entertainment vào năm 2022. Điều khiến công chúng phẫn nộ là mục đích sử dụng số tiền này. Cô đã dùng tới 4,2 tỷ won (khoảng 79,3 tỷ đồng) để đầu tư mạo hiểm vào thị trường tiền điện tử. Số tiền còn lại được dùng để chi trả các khoản thuế tài sản, thuế địa phương hay thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng cá nhân. Việc sử dụng sai mục đích nguồn vốn doanh nghiệp cho các hoạt động đầu cơ rủi ro cao đã đẩy cô vào vũng lầy nợ nần khi thị trường biến động.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Hwang Jung Eum đã phải cúi đầu nhận tội. Cô chấp nhận hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt trái phép từ Hunminjeongeum Entertainment. Để khắc phục hậu quả, nữ diễn viên buộc phải bán tháo nhiều bất động sản giá trị nhằm gom đủ tiền mặt thanh toán trong hai đợt. Chính áp lực tài chính từ việc khắc phục hậu quả vụ án tham ô này được cho là nguyên nhân khiến cô hụt hơi trong việc giải quyết các tranh chấp hợp đồng với công ty cũ Y.ONE, dẫn đến sự việc bị niêm phong nhà cửa vừa qua.