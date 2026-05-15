Sao nữ mặc sexy nhưng bị ngó lơ tại Cannes

Demi Moore tiếp tục xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026 vào ngày thứ 3 sự kiện diễn ra, để dự buổi chiếu phim Fatherland. Nữ diễn viên Hollywood diện váy đỏ ôm sát cơ thể, phối cùng giày cao gót màu đen và trang sức màu bạc. Có ý kiến trái chiều liên quan đến bộ cánh của Demi. Một số người cho rằng phần vải nhăn khiến bộ đồ có phom dáng ấn tượng trở nên nhàu nhĩ và cũ. Một cư dân mạng thậm chí ví von chiếc váy như vỏ kẹo nhàu nát. Những người khác lại tỏ ra lo lắng vì Demi mảnh mai quá mức. Ảnh: Getty Images

Nữ diễn viên Đức - Mỹ Diane Kruger cũng bị chê về trang phục. Nhiều khán giả cho rằng chiếc áo choàng màu xanh lá đậm là thừa thãi, che đi chiếc váy thêu hoa dễ thương bên trong. Ảnh: Shutterstock

Trong khi đó, siêu mẫu Sara Sampaio hút mắt với chiếc váy kiểu công chúa bồng bềnh. Ảnh: Getty Images/Alamy

Nữ đạo diễn gốc Hoa Chloé Zhao cũng ghi điểm với thiết kế đơn giản mà vẫn nổi bật. Ảnh: Getty Images

Thiên thần Victoria's Secret Barbara Palvin khoe bụng bầu trong chiếc váy công chúa màu hoa oải hương. Hộ tống cô là chồng, Dylan Sprouse. Cả hai tham dự buổi ra mắt phim Parallel Tales. Ảnh: Getty Images

Châu Dã mặc trang phục của nhà thiết kế Việt Phan Huy. Cô nhận được nhiều lời khen cho vẻ ngoài lộng lẫy, sang trọng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng bộ váy đẹp nhưng như đang "nuốt chửng" người mặc. Ảnh: IG

"Hot girl trà sữa" Chương Trạch Thiên chọn váy đen tôn dáng, với điểm nhấn là phần áo quây màu trắng, có viền đính đá lấp lánh, khoe được bờ vai thon nuột. Dây chuyền đính kim cương và đá quý càng làm nổi bật vẻ đẹp mảnh mai của nữ đại gia Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Viên San San chọn cho mình chiếc váy khá táo bạo. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, nữ diễn viên Trung Quốc không nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông quốc tế. Có thể thấy hầu hết phóng viên đều buông máy ảnh khi đến lượt cô tạo dáng trên thảm đỏ. Ảnh: Invision

Người đẹp Đức Franziska Nazarenus. Ảnh: Getty Images