Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada nắm tay không rời trong buổi hẹn hò

Trong loạt ảnh Page Six đăng tải, Katy Perry và Justin Trudeau đan chặt tay nhau khi rời nhà hàng E. Baldi. Nữ ca sĩ mỉm cười rạng rỡ, sánh bước bên bạn trai. Trước khi cả hai lên xe ra về, cựu Thủ tướng Canada ân cần mở cửa cho Perry.

Katy Perry và Justin Trudeau đi ăn tối hôm thứ Tư. Ảnh: Backgrid

Trong buổi hẹn hò, giọng ca Firework, 42 tuổi, diện phong cách trẻ trung, năng động với áo trễ vai kết hợp quần jeans xanh cạp cao và bốt đen. Cô trang điểm tươi tắn, đeo bông tai vuông cá tính. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Canada, 54 tuổi, mặc áo len dài tay ấm áp và quần jeans, đi giày đen đồng điệu với bạn gái.

Bạn trai nắm chặt tay Katy Perry khi rời nhà hàng. Ảnh: Backgrid

Perry và Trudeau đã hẹn hò hơn một năm, ngày càng gắn bó. Tháng trước, cả hai có chuyến du lịch tại Vườn quốc gia Grand Canyon, bang Arizona, nhân dịp sinh nhật nữ ca sĩ. Trên Instagram, Perry chia sẻ loạt ảnh cùng bạn trai leo núi, chèo thuyền trên sông và tận hưởng cảnh thiên nhiên. Cô viết: "Mọi người giải thích rằng 42 thực ra là câu trả lời cho mọi thứ. Dù vẫn chưa hiểu lắm, tôi thấy ổn với việc bước sang tuổi 42, miễn là được cùng anh đón tuổi này và sống trọn vẹn".

Trước khi đến với Trudeau, Perry có mối tình kéo dài khoảng 10 năm với tài tử Orlando Bloom. Hai người chia tay vào mùa hè năm 2025 và hiện chia sẻ việc chăm sóc con gái Daisy Dove, 6 tuổi. Nữ ca sĩ cũng từng kết hôn với danh hài Russell Brand, nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 14 tháng, kết thúc vào năm 2011.

Buổi hẹn hò mới nhất của Katy và Justin Trudeau diễn ra chỉ vài ngày sau khi chồng cũ của cô bị tuyên án 10 năm 6 tháng tù vì tội hiếp dâm và tấn công tình dục các phụ nữ trong giai đoạn từ năm 2004 đến 2009. Katy Perry không đưa ra bình luận về phiên tòa kéo dài bốn tuần tại Anh cũng như phán quyết dành cho chồng cũ hôm 9/11.

Russell Brand và Katy Perry năm 2010. Ảnh: FilmMagic

Ca sĩ và Russell Brand được cho là không còn giữ liên lạc kể từ khi chia tay. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue năm 2013, Katy hiếm hoi đề cập đến cuộc hôn nhân đổ vỡ, chia sẻ rằng chồng cũ là người "rất thích kiểm soát". Tại buổi biểu diễn ở Oxfordshire, Anh - quê nhà của Russell - năm ngoái, khi người hâm mộ hỏi về phản ứng nếu gặp chồng cũ, ca sĩ nói đùa: "Tôi hy vọng chồng cũ không có mặt ở đây. Anh ta đáng lẽ phải ở trong tù".

Trong khi đó, Russell Brand từng công khai phản đối bạn trai mới của Katy tại sự kiện của tổ chức Turning Point USA ở Phoenix vào tháng 12/2025. Danh hài 51 tuổi nói: "Tôi ổn với Orlando Bloom, nhưng Justin Trudeau ư? Thôi nào! Đừng đánh đồng tôi với ông ấy!". Phát ngôn được đưa ra trong bối cảnh Russell Brand và cựu Thủ tướng Canada có những khác biệt về quan điểm chính trị.