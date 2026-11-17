Đôi uyên ương tham dự buổi dạ tiệc từ thiện Baby2Baby Gala hôm 14/11 ở Tây Hollywood, California. Giọng ca Teenage Dream diện bộ đầm suông quây ngực màu champagne, đính sequin của Antonio Grimaldi. Ông Justin Trudeau diện áo khoác tuxedo trắng và quần Tây đen.

Họ hẹn hò từ mùa hè năm ngoái, sau khi ca sĩ chia tay tài tử Orlando Bloom. Tháng 10, Perry mừng tuổi mới bằng chuyến leo núi, chèo thuyền với bạn trai. Khi sánh đôi, cả hai thường chọn các tông màu đối lập hoặc bổ trợ nhau như trắng, kem, champagne và đen. Perry ưu tiên sự phá cách, ông Trudeau trung thành với phong cách cổ điển, đơn giản. Theo Vogue, từ khi yêu cựu Thủ tướng Canada, Katy Perry mặc trang phục thanh lịch, kín đáo hơn thay vì khoe da thịt táo bạo như trước.

Khi tham dự sự kiện của Bảo tàng Nghệ thuật Tường thuật Lucas ở Los Angeles tháng 9, cả hai ăn ý với phong cách đơn sắc. Ông Trudeau thể hiện sự thoải mái trong bộ đồ gồm sơ mi bỏ ngỏ cúc và suit đen truyền thống.

Katy Perry tôn chiều cao trong đầm nhung trắng thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2027 của Christian Siriano. Thiết kế dáng ôm kết hợp đường cổ áo bất đối xứng mang tinh thần avant-garde, được Vogue đánh giá cao. Cô phối trang phục cùng sandals màu bạc và vòng tay kim cương mảnh.

Ông Justin Trudeau và Katy Perry tham dự buổi ra mắt phim tài liệu Katy Perry: The Lifetimes Tour trong khuôn khổ Liên hoan phim Tribeca 2026 tại New York tháng 6. Người đẹp chọn đầm lụa phong cách Hy Lạp, nhấn bằng ba bông hồng ở ngực và eo. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 1987 của Lanvin. Sơ mi cách điệu phần cổ của ông Trudeau có đường nét uốn cong ăn ý với trang phục của bạn gái.

Tới sự kiện quảng bá phim tại dinh thự ở Montecito, California hồi tháng 4, Perry diện váy áo màu trắng của Khaite. Trang phục gồm áo cao cổ, sơ vin lệch với chân váy đồng điệu, tạo thành điểm nhấn xếp nếp ở eo. WWD nhận xét bộ đồ của ông Trudeau đơn giản và hợp mốt, gồm áo khoác trucker và sơ mi xanh olive - hai xu hướng đang hot trên thế giới. Ảnh: Netflix

Tháng 1, cả hai dự Hội nghị Thượng đỉnh Quyền lực mềm (Global Soft Power Summit) thuộc khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ. Katy diện bộ đồ công sở dệt kim gồm áo tay bồng và chân váy bút chì xanh olive, xách túi mini. Cựu Thủ tướng Canada trung thành với âu phục và cà vạt, phù hợp tính chất sự kiện. Ảnh: APKaty Perry sinh năm 1984, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô từng có một cuộc hôn nhân với danh hài Anh Russell Brand, có con gái với tình cũ Orlando Bloom. Ông Justin Trudeau, 55 tuổi, là Thủ tướng Canada giai đoạn 2015-2025. Ông có cuộc hôn nhân dài 18 năm với người dẫn chương trình Sophie Grégoire, ly thân năm 2023. Họ có ba người con gồm Xavier, 19 tuổi, hiện là ca sĩ kiêm người mẫu, Ella-Grace, 17 tuổi, và Hadrien, 12 tuổi.