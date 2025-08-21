Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada nguội lạnh

Ngày 18/8, Daily Mail đưa tin sự giao tiếp giữa Katy Perry và ông Justin Trudeau giảm trong hai tuần qua, sau buổi đi dạo và ăn tối thân mật ở Montreal, Canada cuối tháng 7.

“Cô ấy bận, anh ấy cũng bận. Họ có nhiều việc phải làm và sự mới mẻ phai nhạt. Nhưng chuyện này chẳng có gì tiêu cực cả. Họ chỉ không còn liên lạc thường xuyên nữa. Điều đó có thể thay đổi, nhưng hiện tại vẫn vậy. Mọi chuyện lắng xuống rồi”, nguồn tin tiết lộ.

Lửa tình giữa Katy Perry và Justin Trudeau được cho là đã "hạ nhiệt", nhưng chưa hoàn toàn kết thúc.

Ngoài lịch trình công việc dày đặc, cựu Thủ tướng Canada cũng được cho là cảm thấy khó chịu vì quá nhiều sự chú ý đổ dồn vào mối quan hệ với ngôi sao nhạc pop đến từ Mỹ.

“Tôi biết chắc chắn Justin không hề vui vẻ khi những bức ảnh bị lộ. Đó là buổi hẹn hò đầu tiên, rồi những bức ảnh bị phát tán và mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Anh ấy không hề mong muốn điều đó xảy đến”, nguồn tin chia sẻ.

Người trong cuộc nói thêm ông Trudeau không chuẩn bị cho việc trở thành tâm điểm khi hẹn hò với Katy Perry. Nó dường như quá nhiều và vượt quá sức chịu đựng của chính trị gia sinh năm 1971.

Nguồn tin thứ hai khẳng định Perry và Trudeau mới chỉ phát triển đến giai đoạn bạn bè. Nguyên nhân là giọng ca Roar chưa sẵn sàng hẹn hò với bất kỳ ai, thay vào đó cần thời gian chữa lành sau chia tay Orlando Bloom.

Katy Perry và Justin Trudeau bị phóng viên của TMZ phát hiện dành thời gian bên nhau vào ngày 28/7. Cánh săn ảnh ghi lại được hình ảnh hai người đi dạo tại công viên Mount Royal ở Montreal, rồi dùng bữa tại nhà hàng sang trọng Le Violon.

Hai ngày sau, ông Trudeau mang theo con gái dự buổi hòa nhạc của Katy tại nhà thi đấu đa năng Bell Centre.

Mặc dù sự kết hợp này khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng theo các nguồn tin, họ tìm thấy sự gắn kết ngay lập tức sau khi gặp gỡ tại một sự kiện.

Vào thời điểm đó, People cho biết: “Họ đang quan tâm đến nhau, nhưng cần thời gian để xem chuyện này đi đến đâu. Cô ấy đang đi lưu diễn vòng quanh thế giới, còn anh ấy phải sắp xếp lại cuộc sống sau khi không còn là Thủ tướng Canada nữa. Giữa họ có sự thu hút lẫn nhau. Họ có nhiều điểm chung”.

Trudeau ly thân vợ Sophie Grégoire, vào năm 2023 sau 18 năm chung sống. Cặp đôi có ba người con, hai trai (Xavier và Hadrien) và một gái (Ella-Grace).

Perry và Bloom xác nhận chia tay vào đầu tháng 7 sau gần 10 năm bên nhau. Cả hai có chung con gái 4 tuổi, Daisy Dove.

Bữa tối ở Montreal là buổi hẹn hò đầu tiên của Katy và cựu Thủ tướng Canada. Ảnh: TMZ.