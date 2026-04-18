Justin Bieber “càn quét” Coachella 2026 với loạt kỷ lục chưa từng có

Tranh cãi không ngăn được “cơn lũ” kỷ lục

Sau đêm diễn 11/4, Justin Bieber trở thành tâm điểm tranh luận. Nhưng nếu bỏ qua những ý kiến trái chiều, một thực tế rõ ràng hơn đang hiện ra: Bieber vừa tạo ra một “cú nổ” truyền thông và kinh tế hiếm thấy tại Coachella.

Trước hết là con số cát-xê. Hơn 10 triệu USD cho hai đêm diễn – mức cao nhất trong lịch sử lễ hội – không chỉ phản ánh vị thế của Bieber, mà còn cho thấy niềm tin của ban tổ chức vào sức hút thương mại của anh. Việc nam ca sĩ được cho là trực tiếp đàm phán với Goldenvoice càng củng cố hình ảnh một nghệ sĩ kiểm soát tuyệt đối sự nghiệp. Nhưng những gì diễn ra sau đó mới thực sự đáng chú ý.

Hiệu ứng “Bieberchella” lan rộng trên mạng xã hội, đưa Justin Bieber trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất Coachella 2026.

“Quái vật truyền thông” và hiệu ứng lan tỏa toàn cầu

Ngay sau đêm diễn, video trình diễn của Justin Bieber trên kênh chính thức của Coachella nhanh chóng cán mốc hàng trăm triệu lượt xem chỉ sau vài ngày, bỏ xa nhiều nghệ sĩ cùng năm.

Trên các nền tảng streaming, hiệu ứng còn rõ rệt hơn. Bieber vươn lên vị trí số 1 nghệ sĩ toàn cầu trên Spotify với khoảng 77 triệu lượt stream chỉ trong một ngày. Toàn bộ setlist gồm hơn 20 ca khúc đồng loạt quay trở lại bảng xếp hạng, từ Baby, Sorry, Love Yourself đến những bản ít được chú ý hơn như YUKON hay Company.

Trên Apple Music, danh mục âm nhạc của anh cũng tăng trưởng tới 80% chỉ sau 24 giờ, mức tăng cao nhất trong năm. Điều này cho thấy một thực tế: dù gây tranh cãi, màn trình diễn của Bieber vẫn kích hoạt mạnh mẽ yếu tố hoài niệm, thứ luôn có sức nặng đặc biệt với khán giả đại chúng.

Vé tăng giá kỷ lục, “Bieberchella” thành hiện tượng

Hiệu ứng không dừng lại ở không gian số. Ngay sau đêm diễn đầu tiên, thị trường vé thứ cấp ghi nhận mức tăng giá hơn 200% cho cuối tuần thứ hai. Vé chợ đen có thời điểm chạm ngưỡng gần 4.000 USD, mức cao chưa từng có trong lịch sử Coachella.

Điều này biến sự kiện năm nay thành một “case study” điển hình về sức mạnh của một tên tuổi đủ lớn: chỉ cần sự xuất hiện, nhu cầu thị trường lập tức bùng nổ. Truyền thông quốc tế thậm chí bắt đầu gọi hiện tượng này bằng một cái tên riêng: “Bieberchella” (cách truyền thông và người hâm mộ gọi vui hiện tượng Justin Bieber gần như “chiếm sóng” toàn bộ Coachella, từ sân khấu, mạng xã hội đến các bảng xếp hạng).

Thời trang, thương hiệu và “đế chế cá nhân”

Không chỉ âm nhạc, Justin Bieber còn ghi dấu ấn ở khía cạnh kinh doanh. Thương hiệu thời trang Skylrk do anh sáng lập nhanh chóng trở thành điểm nóng tại Coachella. Doanh thu hơn 5 triệu USD chỉ trong tuần đầu tiên giúp Bieber trở thành nghệ sĩ bán merch nhiều nhất lễ hội, vượt xa các năm trước.

Mô hình mà anh theo đuổi đó là xây dựng một “hệ sinh thái merch-brand” đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Không còn phụ thuộc vào các đơn vị trung gian, Bieber trực tiếp kiểm soát thiết kế, sản xuất và phân phối, biến thời trang thành một phần mở rộng của âm nhạc. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều nghệ sĩ theo đuổi, sau thành công của những mô hình như Cactus Jack của Travis Scott.

Khi tranh cãi và thành công cùng tồn tại

Điều đáng chú ý là: Tất cả những con số này diễn ra song song với tranh cãi. Một màn trình diễn bị chê “thiếu năng lượng”, “lười biếng” nhưng lại mang về hàng trăm triệu lượt xem, kéo toàn bộ catalogue âm nhạc trở lại bảng xếp hạng và tạo ra nhu cầu vé kỷ lục.

Đây là nghịch lý quen thuộc của ngành giải trí hiện đại: Mức độ tranh cãi đôi khi tỷ lệ thuận với sức lan tỏa. Và Justin Bieber, với nền tảng là một biểu tượng của kỷ nguyên Internet, dường như hiểu rất rõ cách vận hành của nghịch lý này.

Sau tất cả, câu hỏi lớn nhất vẫn nằm ở phía trước. Đêm diễn thứ hai vào ngày 19/4 đang được kỳ vọng sẽ là một “cú nổ” – không chỉ về mặt âm nhạc, mà còn là lời hồi đáp cho mọi tranh cãi. Khán giả chờ đợi điều gì? Một set diễn giàu năng lượng hơn, nhiều bản hit hơn, nhiều tương tác hơn – để xứng với vị thế headliner và mức cát-xê kỷ lục. Nhưng đồng thời, cũng có không ít người tò mò liệu Bieber có tiếp tục giữ vững concept tối giản, cá nhân và mang tính tự sự như đêm đầu tiên. Nếu lựa chọn thay đổi, đó sẽ là sự thích ứng. Nếu giữ nguyên, đó sẽ là tuyên ngôn.

Một sân khấu, hai câu chuyện

Coachella 2026 của Justin Bieber đang kể hai câu chuyện song song. Một là câu chuyện của những con số: kỷ lục, lượt xem, doanh thu, sức hút thị trường. Hai là câu chuyện của một nghệ sĩ: trưởng thành, tiết chế và sẵn sàng đi ngược kỳ vọng.

Đêm 19/4 sẽ là điểm giao của hai câu chuyện đó. Và dù kết quả ra sao, có một điều đã rõ: Justin Bieber không chỉ đang biểu diễn – anh đang định nghĩa lại cách một ngôi sao pop tồn tại trong thời đại này.