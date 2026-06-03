Giọng ca 'Beauty and the Beast' qua đời

Thông tin được gia đình ông xác nhận trong một tuyên bố chính thức. Peabo Bryson mất sau vài ngày bị đột quỵ. "Với trái tim tan vỡ và nỗi buồn sâu sắc, gia đình xin thông báo sự ra đi của ca sĩ, nhạc sĩ và nghệ sĩ ballad từng hai lần đoạt giải Grammy Peabo Bryson. Ông trút hơi thở cuối cùng vào 17h ngày 2/6 (giờ miền Đông nước Mỹ), bên cạnh gia đình và những người thân yêu nhất".

Danh ca Peabo Bryson. Ảnh: NBCU Photo Bank

Gia đình cho biết trong hơn năm thập kỷ hoạt động nghệ thuật, giọng hát đặc biệt của Peabo Bryson đã gắn liền với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống của khán giả. Âm nhạc của ông đồng hành cùng nhiều thế hệ qua những dịp vui, câu chuyện tình yêu và thời khắc cần sự động viên, an ủi.

Người thân của danh ca cũng gửi lời cảm ơn trước tình cảm, lời cầu nguyện và sự động viên từ người hâm mộ, bạn bè cùng đồng nghiệp trên khắp thế giới. "Dù đau lòng trước mất mát này, chúng tôi thấy an ủi khi biết Peabo được yêu mến sâu sắc và giọng hát cùng tấm lòng nhân hậu của ông đã chạm tới biết bao người. Di sản âm nhạc của ông sẽ còn sống mãi qua nhiều thế hệ", đại diện gia đình bày tỏ.

Peabo Bryson và Celine Dion trình diễn ca khúc 'Beauty and the Beast' tại Grammy 1993.

Peabo Bryson nổi tiếng với chất giọng mượt mà và những bản song ca tình cảm. Ông giành nhiều thành công với Beauty and the Beast (song ca cùng Celine Dion cho phim Người đẹp và quái thú năm 1991) và A Whole New World (song ca cùng Regina Belle cho phim Aladdin năm 1992) - hai ca khúc mang về cho nghệ sĩ giải Grammy danh giá. Ngoài ra, ông còn ghi dấu ấn với các bản hit như Tonight, I Celebrate My Love, As Long as There's Christmas (song ca với Roberta Flack).

Peabo Bryson song ca cùng Celine Dion ca khúc 'Beauty and the Beast' năm 1992. Ảnh: ABC

Sinh ra tại bang South Carolina, Peabo Bryson bắt đầu hoạt động âm nhạc từ thập niên 1970 trong nhóm Moses Dillard and the Tex-Town Display. Sau đó, ông ký hợp đồng với hãng đĩa độc lập Bang Records và phát hành album solo đầu tay năm 1976 trước khi chuyển sang Capitol Records một năm sau đó.

Trong giai đoạn cuối thập niên 1970 và đầu những năm 1980, Bryson liên tiếp có các ca khúc R&B thành công như Feel the Fire, Reaching for the Sky, I'm So into You và Crosswinds. Năm 1984, ông lần đầu vào top 10 bảng xếp hạng nhạc pop Mỹ với If Ever You're in My Arms Again, sau đó tiếp tục ghi dấu ấn với Show and Tell và Can You Stop the Rain.

Năm 1985, Bryson tham gia bộ phim truyền hình dài tập One Life to Live và thể hiện phiên bản mới ca khúc chủ đề của phim. Bản thu này sau đó được sử dụng làm nhạc mở đầu chính thức cho chương trình trong suốt bảy năm.

Trong sự nghiệp kéo dài năm thập kỷ, nghệ sĩ phát hành 20 album phòng thu, tám lần được đề cử Grammy và hai lần chiến thắng. Ông được mệnh danh là "Vua nhạc ballad" nhờ những màn trình diễn mạnh mẽ, giàu cảm xúc và phong cách lãng mạn.

Bryson kết hôn với Tanya Boniface Bryson, cựu thành viên của nhóm nhạc nữ R&B người Anh The 411, năm 2010. Hai người chào đón một cậu con trai vào năm 2018 khi ông 66 tuổi. Ông cũng có một con gái, Linda Bryson, từ mối quan hệ trước đó.