Justin Bieber nhận cát-xê đột phá 10 triệu USD khi hát ở lễ hội Coachella

Một nguồn tin tiết lộ với tạp chí Rolling Stone: "Đây là bước đi mang tính đột phá đối với một ngôi sao vedette, và Bieber đã tự xây dựng được điều đó." Nguồn tin cũng nhận định với thành công của album Swag và việc dẫn đầu ở Coachella, Justin Bieber đang bước vào "một kỷ nguyên mới đầy hứng khởi" trong sự nghiệp, nơi anh hoàn toàn làm chủ.

Justin Bieber (trái) sẽ biểu diễn chính ở Coachella 2026 cùng Sabrina Carpenter, Karol G và Anyma. Ảnh: Rolling Stones

Theo thỏa thuận, ngôi sao 31 tuổi ký trực tiếp với Goldenvoice - đơn vị tổ chức Coachella - và sẽ nhận 5 triệu USD cho mỗi cuối tuần biểu diễn. Mức cát-xê này được cho là ngang hàng với những nghệ sĩ hàng đầu từng xuất hiện tại lễ hội. Điều đặc biệt, Justin sẽ không phải trích phần trăm hoa hồng cho đại diện. Justin Bieber đã chia tay người quản lý Scooter Braun kể từ năm 2023, sau gần 15 năm gắn bó. Từ đó đến nay, anh không thuê quản lý hay người đại diện, tự đứng ra thương lượng các hợp đồng lớn.

Goldenvoice, công ty con của tập đoàn AEG - đối tác lưu diễn lâu năm của Bieber - hiện chưa phản hồi về thông tin này.

Màn trình diễn tại Coachella sẽ đánh dấu lần đầu tiên Justin Bieber trở lại sân khấu Mỹ kể từ tour Justice World Tour năm 2022. Một nguồn tin nhận định: "Bieber là nghệ sĩ kiên định, luôn dám đi ngược dòng và đấu tranh cho sự độc lập. Màn trình diễn tại Coachella 2026 sẽ không chỉ là suất diễn chính, còn là sự kiện có một không hai đến từ biểu tượng nhạc pop của một thế hệ".

Đầu tuần này, ban tổ chức công bố dàn nghệ sĩ Coachella 2026, trong đó Bieber sẽ là ngôi sao cùng Sabrina Carpenter, Karol G và Anyma. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 10-12/4 và 17-19/4 năm sau tại Indio, California. Dù từng nhiều lần xuất hiện với vai trò khách mời, năm 2026 sẽ là lần đầu tiên Bieber chính thức giữ vai trò vedette tại Coachella.

Justin Bieber trong một lần biểu diễn tại Coachella. Ảnh: Page Six

Sự trở lại sân khấu của Bieber diễn ra sau khi anh phát hành hai album Swag I và Swag II. Tháng 7 vừa qua, Bieber gây bất ngờ khi ra mắt album phòng thu thứ bảy Swag, sản phẩm đầu tiên kể từ Justice (2021). Chỉ hai tháng sau, ngày 5/9, anh tiếp tục tung Swag II gồm 44 ca khúc, trong đó nhiều bài hát dành tặng tình yêu với bà xã Hailey, như I Do, I Think You’re Special và Mother in You. Dự án Swag vươn lên vị trí số 4 trên Billboard 200 tuần này sau khi Swag II trình làng. Theo Luminate, hai album được tính gộp như một bản tái phát hành, giúp dự án vào top 5.