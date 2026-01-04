Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Jessica Alba và tình trẻ âu yếm trên bãi biển

Sự kiện: Những “thiên tình sử” sao Hollywood

Diễn viên Jessica Alba và tài tử kém 11 tuổi Danny Ramirez tình tứ trên bãi biển Los Cabos, Mexico trong kỳ nghỉ đầu năm mới.

Jessica Alba và tình trẻ âu yếm trên bãi biển - 1

Cặp sao được trông thấy rạng rỡ bên nhau hôm 2/1 ở vùng biển nổi tiếng - điểm đến yêu thích của Jessica Alba nhiều năm qua.

Jessica Alba và tình trẻ âu yếm trên bãi biển - 2

Danny Ramirez, 33 tuổi, trao nụ hôn đắm đuối cho nữ diễn viên 44 tuổi khi ngồi tắm nắng, thư giãn.

Jessica Alba và tình trẻ âu yếm trên bãi biển - 3

Anh giúp bạn gái thoa kem chống nắng. Jessica Alba mặc bikini dây nhỏ xíu, khoe vóc dáng săn chắc, gợi cảm.

Jessica Alba và tình trẻ âu yếm trên bãi biển - 4

Ngôi sao phim 'Top Gun: Maverick' và 'Captain America: Brave New World' hẹn hò nữ diễn viên 'Bộ tứ siêu đẳng' từ hè năm ngoái. Họ từng bí mật du lịch tới Cancun, Mexico hồi tháng 7, sau đó bắt đầu công khai mối quan hệ tình cảm khi thường xuyên xuất hiện tình tứ nơi công cộng.

Jessica Alba và tình trẻ âu yếm trên bãi biển - 5

Dù chưa chia sẻ về tình yêu mới với truyền thông, Jessica và Danny đều đã đăng hình bên nhau trên Instagram, ngầm thể hiện tình yêu và sự ủng hộ dành cho đối phương.

Jessica Alba và tình trẻ âu yếm trên bãi biển - 6

Jessica Alba có bạn trai mới sau vài tháng chia tay chồng - nhà sản xuất phim Cash Warren. Cô và Cash đệ đơn ly hôn lên tòa án Los Angeles hồi tháng 2/2025, kết thúc 17 năm chung sống và có ba con. Trong khi nguyên nhân đổ vỡ không được tiết lộ, Jessica và chồng cũ hiện giữ mối quan hệ thân thiện, chia sẻ quyền nuôi con. Trong khi đó, Danny Ramirez trước đây có đời tư kín tiếng. Tài tử gốc Latin mới theo đuổi sự nghiệp diễn xuất vài năm nay và thường chỉ chia sẻ về công việc trên trang cá nhân.

Camila Cabello âu yếm bạn trai tỷ phú trên bãi biển
Camila Cabello âu yếm bạn trai tỷ phú trên bãi biển

Giọng ca 'Havana' Camila Cabello và tỷ phú Henry Junior Chalhoub đắm đuối bên nhau khi đi tắm biển ở Ibiza, Tây Ban Nha đầu tuần này.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kiều Vân (Ảnh: Backgrid) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/01/2026 10:55 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Những “thiên tình sử” sao Hollywood Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN