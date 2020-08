Cô gái mồ côi Cần Thơ đổi đời nhờ cảnh nóng, sở hữu khối tài sản triệu đô ở tuổi 23

Thứ Bảy, ngày 29/08/2020 15:01 PM (GMT+7)

Từ một cô bé bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi Cần Thơ, Lana Condor ( Trần Đồng Lan) đang dần khẳng định vị trí của mình tại Hollywood và được mệnh danh là một trong những mỹ nhân nóng bỏng nhất châu Á.

Giữa chốn showbiz cạnh tranh khốc liệt, các nghệ sĩ phải tìm mọi cách để tồn tại và có một được một chỗ đứng vững vàng. Không ít nữ diễn viên phải chấp nhận cởi đồ, đóng những cảnh nóng bỏng táo bạo để bám trụ trong làng giải trí.

Cô bé mồ côi Việt và những ngày tháng chênh vênh trên đất Mỹ

Lana Condor và anh trai khác huyết thống ngày nhỏ

Lana Condor tên thật là Trần Đồng Lan, sinh năm 1997, xuất thân từ một trại trẻ mồ côi ở Cần Thơ. Khi được 4 tháng tuổi, cô bé và anh trai không cùng huyết thống được vợ chồng nhà báo Bob Condor của Chicago Tribune nhận nuôi, đổi tên thành Lana Therese Condor và đưa sang Mỹ sinh sống.

Lana được ông bà Condor yêu thương như con gái ruột và luôn dành cho cô mọi điều tốt đẹp nhất

Lana sống trong tình yêu thương của cha mẹ, được cho học múa ba lê từ nhỏ, từng tham gia biểu diễn nhiều tiết mục múa với đoàn Ballet Los Angeles. Nhận thấy con gái có khiếu hài hước, ông bà Condor đã khuyến khích cô bé theo đuổi nghề diễn, vì vậy Lana mạnh dạn đăng ký theo học khóa diễn xuất tại Học viện Notre Dame (Los Angeles).

Nữ diễn viên gốc Việt thể hiện khả năng diễn xuất vượt trội ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Lana đã luôn thể hiện khả năng vượt trội của mình, từng tham gia diễn kịch và được tặng huy chương dành cho sinh viên nghệ thuật tài năng.

Lana từng nhiều lần nộp hồ sơ thử vai nhưng thất bại, vai diễn đầu đời của cô gái gốc Việt là dị nhân Jubilee trong siêu phẩm X- Men: Apocalypse. Khi lên sóng, hầu hết phân cảnh của Lana đều bị cắt bỏ, chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi khiến cộng đồng người Mỹ gốc Á rất bất bình.

Lana Condor từng xuất hiện trong bom tấn "X- Men: Apocalypse"

Những tưởng việc xuất hiện trọng một series bom tấn là một khởi đầu khá tốt đẹp và là một bước đệm lớn cho sự nghiệp của Lana, nhưng con đường nghệ thuật ở xứ sở cờ hoa không hề dễ dàng với một cô gái châu Á. Sau X- Men: Apocalypse, Lana Condor loay hoay tìm cho mình một vai diễn tiếp theo và vấp phải nạn phân biệt chủng tộc.

Con đường nghệ thuật của mỹ nữ Cần Thơ gặp nhiều khó khăn vì ngoại hình đậm chất Á Đông

Khi thử vai, Lana luôn bị yêu cầu vào các vai như nhân viên làm nail, các bà chằn đanh đá hoặc hiền lành, cam chịu như Hello Kitty. Liên tiếp bị từ chối trong các dự án High School Musical: The Musical , Runaways, Star Wars: The Last Jedi khiến nữ diễn viên gốc Việt chán nản và từng muốn từ bỏ.

Sự nghiệp thăng hoa nhờ cảnh nóng táo bạo

Lana Condor vượt qua hàng trăm đối thủ nặng ký và sự kỳ thị màu da của đoàn làm phim, xuất sắc giành được vai chính trong To All the Boys I’ve Loved Before - bộ phim tình cảm - hài lãng mạn dành cho tuổi teen do Netflix sản xuất. Do vai chính trong nguyên tác là một cô gái gốc Á, vì vậy Lana được tác giả cuốn tiểu thuyết - nhà văn Mỹ gốc Hàn Jenny Han quyết liệt đấu tranh để lựa chọn, và là cô gái châu Á duy nhất trong dàn diễn viên.

Lana Condor với mái tóc đen dài, đôi mắt xếch cá tính đã giúp bộ phim thu hút hơn 80 triệu lượt xem. Nối tiếp thành công của phần I, phần II mang tên To All the Boys: P.S. I Still Love You ra đời và phần III To All the Boys: Always and Forever Lara Jean cũng đang trong giai đoạn sản xuất.

Lana và Noah "tình bể bình" trong phim

Mặc dù đã 21 tuổi nhưng Lana với lợi thế vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt bầu bĩnh đã vào vai một cô bé học sinh cấp 3 khá ngọt. Cặp diễn viên chính Lana Condor và Noah Centineo kết hợp khá ăn ý, đặc biệt là cảnh tắm chung nóng bỏng, táo bạo khiến nhiều fan còn lầm tưởng cả hai đang “phim giả tình thật” và tích cực “đẩy thuyền” thành một cặp ngoài đời.

Cảnh tắm chung khá táo bạo của cặp diễn viên trẻ

Sau khi bộ phim được công chiếu, Lana Condor bắt đầu được chú ý đến nhiều hơn. Mỗi nơi cô xuất hiện đều có không ít fan hâm mộ vây quanh và gọi với cái tên Lara Jean (nhân vật trong phim) thân thuộc. Sức ảnh hưởng của Lana Condor dần lan tỏa ở Hollywood và nhiều nơi trên thế giới.

Nữ diễn viên gốc Việt trong bom tấn triệu đô "Alita: Battle Angel"

Sau To All the Boys I’ve Loved Before, mỹ nữ Cần Thơ tiếp tục tham gia dự án bom tấn được đầu tư 170 triệu đô la Mỹ Alita: Battle Angel của đạo diễn James Cameron - cha đẻ của siêu phẩm Avatar và Titanic.

Phim có sự góp mặt của nhiều ngôi sao gạo cội như Rosa Salazar, Eisa Gonzalez, Ed Skrein…. Sau khi ra mắt, bộ phim thu về hơn 400 triệu đô la trên toàn thế giới, tên tuổi của Lana Condor lại một lần nữa "dậy sóng".

Lana lột xác trong "Deadly Class"

Cùng năm 2018, người đẹp gốc Việt xuất hiện trong bộ phim hành động viễn tưởng Deadly Class, được đạo diễn bởi Joe và Anthony Russo – cặp bài trùng tạo nên bom tấn Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame. Lana Condor rũ bỏ hoàn toàn vẻ đáng yêu trong sáng thường ngày, lột xác thành một nữ sát thủ tuổi teen máu lạnh và có nhiều pha võ thuật gay cấn, đẹp mắt.

Lana Condor trong một sự kiện đầu năm 2020

Ngoài đóng phim và khiêu vũ, Lana Condor cũng thường xuyên xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn nhỏ và chụp ảnh cho tạp chí. Lana đang dần khẳng định bản thân tại kinh đô điện ảnh và chứng minh cô là một trong những biểu tượng gợi cảm của châu Á tại Hollywood.

Nữ diễn viên gốc Việt luôn biết tận dụng trang phục để khoe khéo vòng 1 căng tròn cùng đường cong gợi cảm

Chỉ sau vài năm đóng phim, nữ diễn viên gốc Việt đã sở hữu khối gia tài đáng mơ ước. Ngoài căn nhà đầy đủ tiện nghi, Lana còn có trên 8 triệu người theo dõi trên Instagram và đội ngũ fan hùng hậu.

Đồng Lan trong chuyến về thăm Việt Nam

"Bé Lan" từng về thăm Việt Nam cùng bà Michelle Obama và Julia Roberts để tham gia các hoạt động từ thiện của chương trình Room to Lead, đồng thời yêu cầu được "về quê hương" để hỗ trợ cho quỹ từ thiện của phu nhân cựu Tổng thống Mỹ. Lana luôn tự hào về nguồn gốc Việt Nam của mình và cho biết, cha mẹ nuôi thường mặc đồ truyền thống Việt Nam trong những ngày di sản ở trường và thỉnh thoảng cho cô ăn đồ Việt Nam để luôn nhớ về quê hương nguồn cội.

Lana Condor và bạn trai Anthony De La Torre

Hiện Lana Condor đang hẹn hò với diễn viên Anthony De La Torre, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân. Bạn trai thường xuyên quan tâm chăm sóc Lana, luôn gọi điện hỏi thăm mỗi khi đi đóng phim, thậm chí còn viết thư tay hằng ngày để tỏ tình.

