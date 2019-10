Nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân gốc Việt đóng X-men sắp đến Việt Nam

Chủ Nhật, ngày 20/10/2019 00:06 AM (GMT+7)

Xuất hiện trong X-men: Apocalypse, vẻ đẹp của nữ diễn viên gốc Việt khiến khán giả mê mẩn.

Dù mới "chân ướt chân ráo" tới Hollywood, nữ diễn viên gốc Việt Lana Condor đã khiến các đạo diễn phải chú ý bởi khả năng diễn xuất tự nhiên của mình.

Cô có tên tiếng Việt là Trần Đồng Lan. Trong X-men: Apocalypse, người dẹp gốc Việt vào vai dị nhân Jobilee.

Sau "bom tấn" X-men, Lana tiếp tục chinh phục khán giả trong bộ phim Patriots day. Ngoài ra, bộ phim truyền hình To all the boys I've loved before - bộ phim tình cảm do Lana đóng chính cũng gây tiếng vang lớn. Các dự án khác như Deadly Class, Alita: Battle Angel... cũng rất thành công.

Trần Đồng Lan xuất thân từ một cô nhi viện ở Cần Thơ được bố mẹ người Mỹ nhận nuôi.

Những thiếu thốn tình cảm thời thơ ấu của cô được bù đắp bởi bố mẹ nuôi - Những người luôn yêu thương và chăm sóc Lana như con ruột của mình. Từ nhỏ, cô đã được học múa ballet rồi vào trường nghệ thuật danh tiếng tại Mỹ.

1Vẻ đẹp rạng ngời của Lana Conor chính là thế mạnh giúp cô phát triển rực rỡ hơn sự nghiệp của mình.

Lana sở hữu vẻ đẹp đậm chất phương Đông với đôi mắt sắc sảo và nụ cười mê đắm lòng người.