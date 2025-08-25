Hồng Diễm và dàn nghệ sĩ 'tràn đầy tự hào' hợp luyện mừng Quốc khánh

Diễn viên Hồng Diễm cho biết chuẩn bị sẵn sàng từ sáng để kịp 17h tập trung tại phố Quán Thánh rồi di chuyển vào quảng trường Ba Đình - nơi diễn ra hợp luyện. Dù thời tiết thất thường, cô luôn giữ nụ cười rạng rỡ bởi nhận thấy bản thân may mắn khi trở thành đại biểu khối Văn hóa - Thể thao.

Vợ chồng NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ chọn trang phục đồng điệu, sánh vai nhau trong dịp trọng đại của đất nước.

NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" vượt qua rào cản sức khỏe, nhiệt tình tham gia các buổi tập luyện.

Ca nương Kiều Anh thể hiện niềm tự hào khi được hòa chung không khí đại lễ mừng 80 năm Quốc khánh.

Á hậu Châu Anh nói không quản ngại khó khăn, luôn tràn đầy nhiệt huyết.

Diễn viên Lương Thu Trang (trái) và Thu Quỳnh không hẹn trước nhưng đều diện mẫu áo dài đỏ nổi bật.

Diễn viên Việt Hoa lưu lại kỷ niệm bên đồng nghiệp Quang Trọng.

MC Khánh Vy (áo dài hồng) hạnh phúc khi được nhiều người nhận ra và xin chụp ảnh cùng.