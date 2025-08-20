Thu Quỳnh cùng dàn nghệ sĩ tập diễu hành

Sáng 20/8, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), khoảng 9.000 người thuộc 13 khối quần chúng, nghệ thuật và xếp chữ tiến hành hợp luyện, chuẩn bị cho lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tại Cung Liên hợp Thể thao Mỹ Đình, 13 khối tập luyện tham gia gồm: đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam; đại diện 54 dân tộc Việt Nam; cựu chiến binh; cựu Công an nhân dân; công nhân; nông dân; tri thức; báo chí cách mạng; doanh nhân; phụ nữ; kiều bào; thanh niên; văn hóa - thể thao.

Trong số những người tham gia, các khối văn hóa - thể thao, khối 54 dân tộc và các lực lượng nghệ thuật Hà Nội có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Đức Hùng, diễn viên Thu Quỳnh, Ngọc Quỳnh, Chí Nhân, Ngọc Thanh Tâm, Đỗ Duy Nam, MC Khánh Vy, nhạc sĩ Tuấn Cry...

Dù luyện tập dưới nắng gắt, các nghệ sĩ vẫn giữ thái độ nghiêm túc, quyết tâm tạo nên những bước đi đều nhịp chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới.

Diễn viên Chí Nhân chia sẻ: 'Đối với tôi, việc dậy sớm hàng ngày để tập luyện là điều không dễ dàng. Những ngày vừa qua, thời tiết Hà Nội lúc nắng, lúc mưa, nhưng điều đó không hề làm giảm tinh thần của mọi người trong khối.

Cách đây 10 năm, tôi từng chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9. Lúc đó, tôi ước một ngày nào đó mình được đứng trong hàng ngũ đó. Và sau 10 năm, điều ước ấy đã trở thành hiện thực. Dịp này vô cùng quan trọng và chắc chắn là một trải nghiệm khó quên trong đời'.

Á hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh xuất hiện giản dị với áo sơ mi trắng tay bồng, phối cùng quần jean xanh cạp cao. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc buông tự nhiên, toát lên vẻ trẻ trung và năng động.

Dàn nghệ sĩ nghỉ ngơi sau hai giờ tập luyện dưới cái nắng gay gắt.

NSND Lan Hương và diễn viên Bảo Hân ở khối Văn hóa - Thể thao nói vinh dự khi góp mặt trong đội hình diễu hành tại một sự kiện mang tầm cỡ quốc gia.

MC Khánh Vy (phải) và diễn viên Thùy Liên chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm trong giờ giải lao.

Diễn viên Tô Dũng, Thanh Sơn và Dũng Hớn (từ trái qua) hào hứng khi tham gia luyện tập cùng các anh em nghệ sĩ.

Thu Quỳnh chia sẻ những buổi đầu tiên tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô là lần đầu cô tập cùng 13 khối quần chúng và tinh thần mọi người ngày càng hăng hái.

'Khối văn nghệ sĩ thường rất bận rộn với lịch chạy show, nhưng ai cũng cố gắng gác lại công việc để sắp xếp thời gian tập luyện. Chúng tôi phải đi tập nghiêm túc mới có thể mang đến màn biểu diễn đẹp mắt, đi đều nhịp. Thật tự hào khi thấy tinh thần đồng lòng, yêu nước của người dân Việt Nam, để bạn bè khắp năm châu biết rằng chúng ta là một dân tộc gắn kết nhất thế giới.

Khi luyện tập dưới nắng gắt, tôi luôn chuẩn bị đầy đủ nước và điện giải để cơ thể không bị suy nhược. Ai cũng cố gắng hết sức, đảm bảo sức khỏe và đủ quân số để sẵn sàng cho màn trình diễn đáng nhớ', cô nói.

Ngọc Thanh Tâm cho biết, khi xem đợt diễu hành 30/4 năm nay, cô luôn mơ ước một ngày sẽ được tham gia những sự kiện quan trọng như vậy. Khi điều đó trở thành hiện thực, cô vô cùng tự hào. Dù lịch trình bận rộn, phải bay qua lại giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, diễn viên vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tập luyện cùng đồng nghiệp.

'Thời tiết nắng nóng khiến cơ thể mệt mỏi, nhưng tôi luôn tự nhủ mọi người làm được thì mình cũng làm được', cô nói.

Diễn viên Lê Khanh sử dụng đạo cụ là chiếc khăn in hình cờ sao vàng để tham gia hợp luyện.

'Chúng tôi đã trải qua hơn một tuần tập luyện tại sân vận động Hàng Đẫy (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), mỗi sáng từ 7h đến 12h, chiều từ 14h đến 17h.

Ban đầu, tôi khá bỡ ngỡ khi phải thực hiện các động tác quân lệnh 'một hai, một hai' một cách nghiêm túc, bởi nghề diễn viên vốn ít khi yêu cầu điều này. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, tôi thấy việc đi đều theo nhịp quân lệnh thực sự thú vị, thậm chí khó hơn cả khi làm phim.

Tham gia diễu hành lần này khiến tôi nhớ về 30 năm trước, khi tôi là một chàng trai 20 tuổi, lần đầu tham gia diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh 2/9. Hồi đó, tôi đã cảm thấy tự hào; giờ, khi trưởng thành, niềm tự hào ấy càng thêm sâu sắc và hãnh diện', NSƯT Đức Hùng nói.