Phương Mỹ Chi kiếm hơn 11 tỉ trong 1 năm, chỉ tính riêng Youtube?

Phương Mỹ Chi: bùng nổ âm nhạc, chinh phục Sing!Asia 2025 và “Em xinh say hi”!

Phương Mỹ Chi sở hữu khối tài sản khủng

Phương Mỹ Chi hiện là cái tên uy tín với giới chuyên môn, yêu thích với khán giả yêu nhạc. Sự yêu mến đó bắt nguồn từ những thể hiện "tuyệt vời" của Phương Mỹ Chi ở sân chơi Sing!Asia 2025 và cả Em xinh say hi.

Nếu ở sân chơi châu Á, Phương Mỹ Chi mang đến cảm giác tự hào cho khán giả bởi âm nhạc đậm bản sắc Việt thì ở Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi "chịu chơi" và là ứng cử viên sáng giá cho vị trí quán quân.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả choáng là doanh thu khủng của Phương Mỹ Chi, đang được lan truyền trên mạng xã hội. Tiết lộ bất ngờ này đến từ Social Blade khi cho biết kênh YouTube của Phương Mỹ Chi có thể đã mang về cho cô số tiền lên tới 11,2 tỷ đồng chỉ trong vòng 12 tháng qua.

Cụ thể, theo dữ liệu từ nền tảng thống kê Social Blade, kênh YouTube của Phương Mỹ Chi có mức thu nhập ước tính dao động từ 27.000 USD đến 428.000 USD trong năm qua, tương đương khoảng 708 triệu đến 11,2 tỉ đồng. Đây là doanh số mà bất cứ ca sĩ nào cũng ao ước, đặc biệt với một nghệ sĩ gen Z.

YouTube chỉ là một phần trong "dòng chảy tài chính" của Phương Mỹ Chi. Sau khi giành vị trí Top 3 tại Sing! Asia 2025, tên tuổi của cô phủ sóng rộng khắp truyền thông quốc tế lẫn trong nước.

Điều này kéo theo hàng loạt cơ hội từ show diễn, hợp đồng quảng cáo đến bản quyền nhạc số. Thù lao biểu diễn của Phương Mỹ Chi cũng nằm trong top đầu hiện nay. Không khó để đoán, nếu con số này là thật thì Phương Mỹ Chi cũng sở hữu khối tài sản khủng.

Phương Mỹ Chi xứng đáng có tài sản khủng vì âm nhạc chất lượng!

Thực tế, Phương Mỹ Chi sở hữu tài sản khủng hoàn toàn xứng đáng vì sự chăm chỉ cùng với tư duy làm nghề nghiêm túc của cô. Giới chuyên môn nhận định, Phương Mỹ Chi là một nghệ sĩ thực thụ với các sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Các MV của cô luôn đạt triệu view đều đặn, thể hiện sự quan tâm không chỉ của khán giả trong nước mà còn từ cộng đồng người Việt quốc tế.

Điều khán giả cũng dễ dàng thấy được là Phương Mỹ Chi đầu tư khoản tiền lớn cho các sản phẩm âm nhạc của mình. Mỗi sự xuất hiện của cô đều khiến khán giả phải "wow" vì chất lượng.

Dù chưa có câu trả lời chính thức về khoản thu của Phương Mỹ Chi đang rò rỉ trên mạng nhưng phía Phương Mỹ Chi cũng phản ánh ngắn gọn "Trời ơi, không biết tính từ đâu luôn".