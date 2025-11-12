Hoa hậu Thùy Tiên có nhiều tình tiết giảm nhẹ

Các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT) bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa dối khách hàng, theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự, vào ngày 19/11.

Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CER) và Lê Thành Công (Thành viên HĐQT) bị truy tố về cùng tội danh.

Các bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng, hoặc phạt tù từ một đến 5 năm.

Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs (từ trái qua) trong một lần livestream bán kẹo Kera. Ảnh: Cắt từ video

Trong cáo trạng, Thùy Tiên và các bị cáo được VKS ghi nhận: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt (chưa có tiền án, tiền sự), có nhiều đóng góp vào hoạt động thiện nguyện và đã tác động để gia đình nộp khắc phục số tiền thu lợi bất chính.

Thùy Tiên khắc phục 3,2 tỷ đồng; Hằng hơn 2,1 tỷ; Quang Linh 1,2 tỷ đồng; Lê Tuấn Linh 600 triệu đồng và Lê Thành Công 1,6 tỷ đồng.

Do đó, các bị cáo được có tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; không có tình tiết tăng nặng.

Riêng Thùy Tiên còn được VKS ghi nhận thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Thùy Tiên có 'thành tích xuất sắc trong công tác' như thế nào?

Năm 2022 Thùy Tiên được Thủ tướng tặng bằng khen là "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021", vì đã đạt: Miss Grand International 2021; Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng giải thưởng Người đẹp nhân ái; tham dự Hoa hậu Quốc tế tại Nhật Bản.

Thành tích trên được xem là một trong các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Nghị quyết 04/2025 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11.

Theo khoản 20 Điều 2 Nghị quyết 04/2025 hướng dẫn, tình tiết giảm nhẹ người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Người được tặng thưởng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, bằng khen, bằng lao động sáng tạo hoặc có sáng chế phát minh có giá trị lớn hoặc được công nhận là chiến sĩ thi đua theo quy định của pháp luật thi đua khen thưởng.

- Người được tặng Kỷ niệm chương do có sự đóng góp vào quá trình phát triển của Bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức theo quy định của pháp luật thi đua khen thưởng.

- Hình thức khen thưởng khác đối với người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác theo quy định của pháp luật thi đua khen thưởng.

Các bị cáo bị xác định thu lợi bất chính 12,4 tỷ đồng

Cáo trạng xác định, sản phẩm kẹo bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) do Hoa hậu Thùy Tiên cùng các cổ đông Công ty CER hợp tác sản xuất. Nhóm này thống nhất lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam, trong đó Thùy Tiên nắm 25% cổ phần, chịu trách nhiệm quảng bá hình ảnh và xuất hiện tại các sự kiện truyền thông.

Trong quá trình sản xuất, dù biết mỗi viên kẹo chỉ chứa 0,935% chất xơ – hàm lượng không đủ để bổ sung dinh dưỡng, không có nguồn nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP hay căn cứ khoa học cho tuyên bố "1 viên kẹo bằng 1 đĩa rau", nhóm vẫn công bố sản phẩm chứa 10 loại bột rau củ chiếm 28,13%.

Ngày 12/12/2024, Thùy Tiên cùng Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục tổ chức buổi livestream đầu tiên, thu hút hơn 2.800 đơn hàng, doanh thu khoảng 400 triệu đồng, mở đầu "cơn sốt" kẹo rau củ Kera. Sau đó, Thùy Tiên yêu cầu nâng tỷ lệ lợi nhuận lên 30%, cao hơn 5% so với thoả thuận ban đầu.

Đến 16/1/2025, bộ ba thực hiện 6 buổi livestream quảng cáo, trong đó Thùy Tiên tham gia 3 buổi, liên tục khẳng định công dụng "một viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc", "không ăn rau thì đã có Kera". Sau hai tháng, doanh nghiệp đã bán 129.617 hộp cho hơn 56.000 khách hàng, thu 17,5 tỷ đồng, bị cáo buộc thu lợi bất chính 12,4 tỷ.

Có vai trò là người sản xuất, Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Asia Life) và một số người bị cáo buộc Sản xuất hàng giả là thực phẩm. Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định tách hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý do cần thêm thời gian.