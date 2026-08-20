Phim nối sóng ‘Lửa trắng’ trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Đài Truyền hình Việt Nam vừa giới thiệu bộ phim "Đội bóng nữ làng Xuân", lên sóng lúc 20h các ngày thứ 5, 6 hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ tháng 9/2026. Bộ phim không kể câu chuyện về một đội bóng vô địch, mà là hành trình những người phụ nữ vượt qua giới hạn của bản thân để thay đổi cuộc đời mình.

Câu chuyện phim xoay quanh Minh, cô gái 19 tuổi tin rằng mình có năng khiếu bóng đá và chỉ còn thiếu một cơ hội để bước vào sân chơi chuyên nghiệp. Bất chấp sự phản đối của người cha, Minh quyết định thành lập đội bóng nữ làng Xuân để tham dự giải phong trào.

Trong hành trình "chống lại tất cả", Minh luôn có Linh và Bá, hai người bạn thân từ nhỏ luôn đồng hành dù đôi khi là do "không có quyền lựa chọn". Linh là cô bạn hiểu Minh, sẵn sàng bên cạnh mọi lúc mọi nơi, còn Bá thì thường xuyên trở thành "chân chạy việc" bất đắc dĩ trong những kế hoạch 'trời ơi đất hỡi' của Minh.

Chính Linh và Bá là điểm tựa quan trọng cho Minh trong những ngày đầu theo đuổi giấc mơ. Tình bạn của bộ ba tạo nên một màu sắc trẻ trung, hài hước cho bộ phim.

Bộ phim kết hợp bóng đá nữ với đời sống làng quê, tạo nên nhiều tình huống vừa hài hước vừa giàu cảm xúc. Ảnh VTV

Sau những kế hoạch, lời mời gọi, thuyết phục của Minh thì Đội bóng nữ làng Xuân đã tập hợp được các chị em. Tuy nhiên, nhìn vào dàn cầu thủ này thì ít ai có thể tin họ sẽ làm nên chuyện. Bảy người phụ nữ ở nhiều lứa tuổi khác nhau, mỗi người một hoàn cảnh, một áp lực, một nỗi niềm riêng cùng nhau tập luyện và thi đấu. Họ không chỉ học cách chơi bóng mà còn học cách đối diện với những vấn đề trong cuộc sống.

"Đội bóng nữ làng Xuân" do Trần Trọng Khôi làm đạo diễn. Phim có sự góp mặt của các diễn viên: NSND Trung Anh, Thanh Hương, Thảo My, Hoài Vũ, Diễm Hương, Đan Lê, Hồ Liên, Thụy Hòa...