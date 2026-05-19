Sự thật về thông tin con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie đột ngột qua đời

Ngày 18/5, trang Facebook sở hữu hơn 41.000 lượt theo dõi bất ngờ đăng tải thông tin gây sốc, cho rằng Pax Thiên đã qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Bài viết còn mô tả Angelina Jolie rơi vào trạng thái suy sụp tột độ trước mất mát này, đồng thời gán cho cô một dòng trạng thái đầy đau buồn: “Con trai yêu của mẹ, ánh mặt trời của mẹ. Con đã dạy mẹ hiểu thế nào là tình yêu. Mẹ sẽ giữ con trong trái tim mình”.

Thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi hoang mang và bàng hoàng. Tuy nhiên, cộng đồng người hâm mộ Angelina Jolie đã lập tức lên tiếng bác bỏ, khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt, không có căn cứ.

Pax Thiên và Angelina Jolie. Ảnh: Backgrid.

Trên các nền tảng chính thống cho thấy trang cá nhân của Angelina Jolie hoàn toàn không đăng tải bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc Pax Thiên qua đời. Bài đăng gần nhất của nữ diễn viên là từ khoảng một tháng trước, ghi lại khoảnh khắc cô tham gia một sự kiện ẩm thực. Đồng thời, truyền thông Mỹ cũng không hề đưa tin về việc Pax Thiên mắc ung thư hay qua đời.

Từ đó, có thể khẳng định thông tin Pax Thiên qua đời chỉ là sản phẩm bịa đặt nhằm câu kéo sự chú ý. Nhiều cư dân mạng còn phát hiện trang Facebook nói trên thường xuyên sử dụng hình ảnh cắt ghép hoặc nội dung tạo bởi AI để đăng tải các câu chuyện giật gân, sai lệch về Angelina Jolie cùng gia đình cô, nhằm mục đích tăng tương tác.

Pax Thiên, tên khai sinh là Phạm Quang Sáng, sinh ngày 29/11/2003 tại Việt Nam, là con nuôi gốc Việt của minh tinh Hollywood Angelina Jolie và tài tử Brad Pitt. Năm 2007, khi mới 3 tuổi, Pax được Angelina Jolie nhận nuôi từ một trung tâm bảo trợ trẻ em tại TP.HCM, chính thức trở thành thành viên trong gia đình nổi tiếng bậc nhất Hollywood. Việc được nữ diễn viên hàng đầu thế giới nhận nuôi từng thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế, đặc biệt tại Việt Nam.

Pax Thiên có cuộc sống khá kín tiếng. Ảnh: Backgrid.

Khác với nhiều thành viên trong gia đình Jolie-Pitt, Pax Thiên có cuộc sống khá kín tiếng và ít xuất hiện trước công chúng. Khi trưởng thành, anh chủ yếu theo đuổi các công việc sáng tạo phía sau hậu trường, từng hỗ trợ mẹ nuôi trong nhiều dự án điện ảnh với vai trò nhiếp ảnh gia và trợ lý sản xuất. Pax được đánh giá có đam mê nghệ thuật, yêu thích sự riêng tư và không quá mặn mà với ánh hào quang showbiz.

Sau cuộc ly hôn ồn ào giữa Angelina Jolie và Brad Pitt vào năm 2016, Pax chủ yếu sống cùng mẹ nuôi. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, mối quan hệ giữa Pax và Brad Pitt ngày càng trở nên căng thẳng, thậm chí gần như không còn liên lạc trong nhiều năm qua. Trong khi đó, anh vẫn duy trì sự gắn bó mật thiết với Angelina Jolie, thường xuyên đồng hành cùng cô trong các sự kiện và hoạt động gia đình.

Năm 2024, Pax Thiên từng khiến công chúng lo lắng khi gặp tai nạn xe đạp điện nghiêm trọng tại Los Angeles, phải nhập viện điều trị trong tình trạng chấn thương phức tạp. Tuy nhiên, sau thời gian điều trị tích cực, anh dần hồi phục sức khỏe. Dù liên tục nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông do xuất thân đặc biệt, Pax Thiên hiện vẫn lựa chọn cuộc sống khá kín đáo, tập trung vào định hướng cá nhân thay vì trở thành người nổi tiếng như cha mẹ nuôi.