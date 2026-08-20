Hai năm Gil Lê - Xoài Non quấn quýt không rời

Trong bộ ảnh đánh dấu cột mốc đáng nhớ, Gil Lê mặc suit đen bảnh bao, còn Xoài Non hóa tiểu thư kiêu kỳ với đầm trắng xếp nếp kèm mũ cài đầu đồng điệu.

"Hai năm. Một tình yêu. Chọn nhau mỗi ngày", MC 35 tuổi bày tỏ. Mỹ nhân Gen Z cũng thổ lộ: "Chúc mừng ngày kỷ niệm. Hai năm của chúng ta, và còn nhiều hơn thế".

Gil Lê cho biết mối quan hệ của họ khởi đầu "khá tự nhiên". Thời điểm ấy, cả hai sống cùng một tòa nhà, cách nhau nhiều tầng. Gil có ấn tượng tốt về Xoài bởi sự hòa đồng, hài hước và đảm đang, khác hẳn hình dung trước đó. Cặp sao thường gặp nhau ăn uống vào cuối tuần, rồi có thêm những dịp làm việc chung.

Xoài Non kể mình biết và yêu thích Gil Lê từ lúc học lớp 5, sau khi xem một chương trình truyền hình. Nhiều năm sau, việc trở thành bạn gái của thần tượng khiến cô vui vẻ nói bản thân "đu idol thành công".

Giữa năm 2024, những tương tác của cả hai bắt đầu gây chú ý. Họ xuất hiện cùng nhau trong các phiên livestream, có nhiều cử chỉ gần gũi và sau đó bị bắt gặp hôn nhau trên sân pickleball. Khi ấy, Xoài Non mới thông báo kết thúc cuộc hôn nhân với streamer Xemesis chưa lâu nên đời tư của cô càng được quan tâm.

Tại họp báo giới thiệu chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng tháng 10/2024, Gil Lê lần đầu gọi Xoài Non là "người yêu" trước công chúng. Sau cột mốc đó, họ không còn né tránh xuất hiện cạnh nhau nhưng vẫn giữ thái độ cẩn trọng trước những câu hỏi về đời tư.

Dịp Valentine 2025, hot girl gọi nửa kia là "phần ngọt ngào nhất cuộc đời em". Từ đó, cả hai thoải mái bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội, tại sự kiện cũng như các buổi gặp gỡ gia đình.

Sinh nhật Gil tháng 7 cùng năm, Xoài tặng bánh kem với dòng chữ "Happy birthday chồng yêu" và nhận định ca sĩ 9X là "mảnh ghép hoàn hảo" dành cho mình.

Cách cặp sao chăm sóc nhau cũng khiến mối quan hệ được chú ý. Gil thường tặng Xoài các bất ngờ nhỏ, từ hoa, quà vào dịp lễ đến những buổi kỷ niệm lãng mạn. Khi bạn gái vướng bình luận tiêu cực về ngoại hình, giọng ca Sao người ta nỡ làm mình đau đăng ảnh cô kèm lời nhắn rằng khi nhìn Xoài, những khó khăn dường như đều được xoa dịu.

Về phía Xoài Non, cô luôn có mặt ở những thời điểm quan trọng của Gil: cổ vũ người yêu trong các chương trình, túc trực hậu trường mọi đêm diễn, chuẩn bị food truck tiếp sức cho Gil khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Cả hai cũng thường đi du lịch, dự sự kiện và thực hiện các nội dung giải trí cùng nhau.

Một dấu hiệu khác cho thấy mối quan hệ trở nên nghiêm túc là sự hiện diện ngày càng nhiều của họ trong gia đình nửa kia. Gil từng dự sinh nhật cha Xoài tại Đà Lạt, thân thiết với các thành viên trong nhà. Nhan sắc 24 tuổi cũng nhiều lần xuất hiện cạnh phụ huynh, người thân của Gil. Tháng trước, khi ông ngoại Gil qua đời, Xoài cùng gia đình đến viếng và cô ở bên động viên người yêu suốt những ngày tang lễ.

Gil Lê tên thật Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991, là cựu thành viên nhóm nhạc X5 thành lập năm 2011, hoạt động trong hai năm. Ca sĩ từng ra mắt các bài hát solo như Nơi con tim yên bình, Sao người ta nỡ làm mình đau, Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình... Gil Lê nổi tiếng hơn với vai trò MC, từng dẫn các chương trình: X-Factor Việt Nam, The Debut, Giọng hát Việt nhí, The Look Việt Nam... Ca sĩ từng lấn sân phim ảnh, cùng Chi Pu đóng phim Yêu của đạo diễn Việt Max, giành giải "Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" tại Ngôi Sao Xanh 2015. Năm 2024, Gil tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Xoài Non tên thật Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002. Cô là hot girl có hàng triệu lượt theo dõi trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Người đẹp từng có chuyện tình nổi tiếng với streamer Xemesis nhưng cả hai chia tay tháng 6/2024, sau 6 năm đồng hành.

Gil Lê - Xoài Non vui đùa bên nhau

Ảnh: FBNV