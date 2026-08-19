Quỳnh Lương lên tiếng sau video ném đồ, văng tục khi livestream

Quỳnh Lương: "Tôi biết mình chưa đủ khéo léo"

Tối 17/8, đoạn video ghi lại cảnh diễn viên Quỳnh Lương có hành động ném đồ, văng tục trong lúc livestream bán bánh trung thu gây xôn xao trên mạng xã hội.

Sau đó, Quỳnh Lương lên tiếng giải thích sự việc. Theo nữ diễn viên, cô xảy ra bất đồng với một thành viên trong nhóm bán hàng trong quá trình trao đổi công việc.

Quỳnh Lương cho biết khi nhắn tin bàn bạc, cô nhận được câu trả lời: “Chị thích làm gì thì làm”. Cách phản hồi này khiến nữ diễn viên cảm thấy bức xúc và không kiểm soát được cảm xúc ngay trong lúc đang livestream.

Diễn viên Quỳnh Lương. (Ảnh: FBNV)

Nữ diễn viên thừa nhận bản thân là người dễ nóng giận. Cô cho biết tình trạng này trở nên rõ rệt hơn sau khi sinh con gái. Mỗi khi mất kiểm soát cảm xúc, Quỳnh Lương thường có những hành động tiêu cực như đập đồ hoặc tự làm tổn thương bản thân.

Sự việc nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Một bộ phận người xem cho rằng những mâu thuẫn cá nhân trong công việc nên được giải quyết riêng, thay vì để ảnh hưởng đến một phiên livestream có đông người theo dõi.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng với tư cách nghệ sĩ, Quỳnh Lương cần kiểm soát hành vi và lời nói khi xuất hiện trước công chúng.

Trước những phản ứng trái chiều, nữ diễn viên cho biết cô sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại cách hành xử của bản thân.

“Tôi biết mình chưa đủ khéo léo để có hành xử tốt nên cố gắng hoàn thiện. Tôi cũng biết nhiều người hiểu và thương mình dù bản thân chẳng xinh đẹp hoàn hảo gì cả. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng, không để những người thương mình phải buồn”, Quỳnh Lương chia sẻ.

Quỳnh Lương (sinh năm 1995, Phú Thọ) xuất thân từ công việc người mẫu ảnh và là nữ chính của nhiều MV thu hút hàng triệu lượt xem như Màu nước mắt, Tự Tâm... Sau đó, cô "bén duyên" với những dự án phim truyền hình như vai Hoài trong phim Lối nhỏ vào đời, vai Tiên Đỗ trong phim Gara hạnh phúc, vai Vy trong phim Đừng làm mẹ cáu.

Sau một lần đổ vỡ hôn nhân, năm 2025, Quỳnh Lương kết hôn với Nguyễn Tiến Phát - người cùng cô tham gia gameshow Người ấy là ai. Anh sinh năm 1997, kém cô hai tuổi.