Kanye West du lịch Italy cùng nhà vợ

Kanye West bên vợ và bố mẹ, em vợ. Ảnh: Backgrid

Trong loạt ảnh mới, cả gia đình quây quần chụp hình tại một khu nghỉ dưỡng ở Florence (Italy). Bố mẹ Bianca mặc thanh lịch, trong đó bà Alexandra diện váy trắng cùng giày cao gót, còn ông Leo mặc áo polo xanh đậm với quần short. Em gái cô, Angelina, chọn váy hai dây màu đen và búi tóc cao.

Bianca Censori gây chú ý với trang phục gợi cảm gồm áo bra và quần siêu ngắn, kết hợp giày cao gót. Cô tự tin tạo dáng bên Kanye West, trong khi nam rapper ôm eo vợ đầy tình tứ. Ngôi sao người Mỹ cũng được nhìn thấy thoải mái, rạng rỡ khi ở cạnh gia đình vợ.

Rapper diện trang phục đen, rạng rỡ tham gia buổi chụp hình cùng nhà vợ. Ảnh: Grosby

Gia đình Bianca hiện sống tại Melbourne (Australia) và chỉ thỉnh thoảng sang Mỹ thăm con gái cùng con rể. Cô có hai em gái, trong đó Angelina tốt nghiệp ngành kiến trúc như chị gái và hiện theo đuổi công việc người mẫu.

Kanye West đang dành phần lớn mùa hè ở châu Âu, tranh thủ nghỉ dưỡng cùng vợ giữa lịch trình của chuyến lưu diễn Ye Live Concert Tour 2026. Rapper đã dừng chân tại nhiều quốc gia như Hà Lan, Pháp, Italy và Tây Ban Nha.

Bianca và Kanye nghỉ dưỡng ở đảo Ibiza, Tây Ban Nha vào cuối tháng 7. Ảnh: Grosby

Kanye kết hôn với Bianca Censori vào tháng 12/2022, ngay sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn với ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian. Trước đó, Bianca giữ vị trí trưởng bộ phận kiến trúc tại thương hiệu thời trang Yeezy của Kanye. Sau khi kết hôn, cô ít xuất hiện với vai trò chuyên môn và thường xuyên đồng hành cùng chồng trong các chuyến đi khắp thế giới.