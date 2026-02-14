G-Dragon xác nhận tin vui về BIGBANG

Mới đây, G-Dragon đăng tải loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc chuẩn bị cho sân khấu. Trong ảnh, nam nghệ sĩ xuất hiện với phong cách đơn giản, thần thái tự nhiên nhưng vẫn toát lên khí chất đặc trưng. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý nhất lại là tình trạng da “đỉnh của chóp”.

Dù không qua chỉnh sửa cầu kỳ, làn da của G-Dragon vẫn mịn màng, căng bóng, gần như không thấy khuyết điểm. Ở tuổi 38, việc giữ được “làn da mật ong” không tì vết cùng vẻ ngoài đậm chất thiếu niên khiến người hâm mộ ngạc nhiên.

Hình ảnh G-Dragon mới chia sẻ.

Không chỉ dừng ở ngoại hình, thần thái của G-Dragon cũng là yếu tố giúp anh duy trì sức hút suốt nhiều năm qua. Dù xuất hiện với tạo hình tối giản, không quá phô trương, anh vẫn toát lên khí chất ngôi sao khó trộn lẫn - điều đã trở thành thương hiệu của trưởng nhóm BIGBANG.

Hiện tại, G-Dragon đang có chuỗi fanmeeting. Sau điểm dừng tại Hàn Quốc, anh sẽ tiếp tục hành trình gặp gỡ người hâm mộ ở Yokohama (Nhật Bản) và Bangkok (Thái Lan).

Trước đó, người hâm mộ như "phát sốt" trước lời xác nhận BIGBANG sẽ trở lại trong năm nay của G-Dragon được công ty quản lý của anh thông tin chính thức. Theo đó, nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã đưa ra thông báo này trong sự kiện gặp gỡ người hâm mộ vào cuối tuần qua tại KSPO Dome ở Seoul.

G-Dragon xác nhận BIGBANG sẽ trở lại trong năm 2026.

"Năm nay, BIGBANG sẽ trở lại trùng với kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt của chúng tôi. Với tư cách là một thành viên cũng như một người hâm mộ, tôi rất mong chờ điều đó, và các thành viên khác cũng vậy" - Nam nghệ sĩ thủ lĩnh nhóm BIGBANG nói.

"Mùa xuân đang đến gần, hãy chờ thêm một chút nữa trong khi nghỉ ngơi dọc theo con đường hoa" - G-Dragon nói, ám chỉ lời bài hát "Flower Road" của nhóm.

BIGBANG ra mắt năm 2006 và nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử K-pop, với loạt hit định hình cả một thế hệ như “Haru Haru”, “Fantastic Baby”, “Bang Bang Bang”… Việc nhóm trở lại đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập không chỉ mang ý nghĩa âm nhạc, mà còn được xem là cột mốc biểu tượng của một kỷ nguyên K-pop.